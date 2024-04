Ajax Onder 17 dankzij uitblinkende El Hani na strafschoppenreeks naar finale

Ajax Onder 17 heeft maandagmiddag de finale van de Future Cup ten koste van Paris Saint-Germain bereikt. Nadat de eerste veertig minuten geen winnaar opleverden (0-0), kwamen er strafschoppen aan te pas. Doelman Aymean El Hani was de grote held van de Amsterdammers door twee strafschoppen van de Parijzenaren te stoppen. Het is de elfde finaleplek in twaalf edities voor Ajax.

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de bezoekers uit Parijs. Na drie minuten werd de bal op de paal gekopt, terwijl Ajax via Levi Acheampong en Emre Ünüvar voor rust dicht bij de voorsprong kwam. In het tweede bedrijf domineerde Ajax, al raakten de bezoekers opnieuw het aluminium met een afstandsschot.

Ajax zette in de slotfase aan en kwam via Luca Messori en invaller Bendegúz Kovács zeer dichtbij de openingstreffer, maar het vizier stond niet op scherp bij de aanvallers van Ajax, waardoor penalty’s uitkomst moesten brengen.

Ajax maakte in deze strafschoppenserie geen fout. De eerste drie penalty’s werden allemaal benut, ondanks dat de doelman van PSG telkens in de goede hoek zat. Kovács, Lasse Abildgaard en Sean Steur namen de strafschoppen voor hun rekening. Bij de tegenstander was de score minder feilloos. Zowel Mathis Jangeal als Axel Tape zagen hun inzet gestopt worden door sluitpost El Hani.

Met Ajax op matchpoint mocht Emre Ünüvar aanleggen voor de vierde penalty. Het jongere broertje van voormalig Future Cup-winnaar Naci schoof de bal feilloos in de rechteronderhoek en schoot Ajax daarmee naar de finale. Die finale staat maandagmiddag om 16:00 uur ingepland. Om 12:30 gaan Anderlecht en FK Partizan Belgrado uitmaken wie ook de andere finaleplek mag opeisen.

El Hani; Beekman, Van der Lans, Bouwman, Pereira da Gama; Johnson, Acheampong, Steur; Abildgaard, Ünüvar, Messori.