‘Ajax nadert akkoord over transfer en gaat zes miljoen euro bijschrijven’

Branco van den Boomen gaat Ajax al na één seizoen verlaten, zo verzekeren bronnen aan Transferwatch. De Amsterdammers naderen een akkoord met Lille OSC over de te betalen transfersom. Van den Boomen is in hoofdlijnen al persoonlijk akkoord over een terugkeer in de Franse competitie.

Ajax lijkt een behoorlijke winst op Van den Boomen te gaan boeken, want de 28-jarige middenvelder werd een jaar geleden transfervrij overgenomen van Toulouse. Ajax verlangt nu zes miljoen euro.

Van den Boomen heeft de clubs voor het uitzoeken, want ook Como en Osasuna zijn geïnteresseerd. De geboren Veldhovenaar geeft de voorkeur aan een terugkeer naar Frankrijk, waar hij al drie uitstekende seizoenen heeft gekend bij Toulouse.

Van den Boomen kende een moeizaam seizoen in Amsterdam, waarin hij ook geplaagd werd door langdurig blessureleed. Hij werd nooit een vaste basisspeler.

Ajax staat volgens Transferwatch in contact met Christian Eriksen, die mag vertrekken bij Manchester United. De Amsterdammers hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de 32-jarige Deen, maar werken op dit moment niet concreet aan zijn komst, zo klinkt het.

Verder is Ajax bezig met het binnenhalen van Pablo Rosario, al staat de komst van de speler van OGC Nice los van het vertrek van Van den Boomen. Rosario is van origine een middenvelder, maar trainer Francesco Farioli, die al in Nice met hem samenwerkte, wil hem binnenhalen als centrumverdediger, zo meldde De Telegraaf zaterdag.

