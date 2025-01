Ajax moet absolute hoofdprijs betalen voor beoogde vervanger van Devyne Rensch

Het geduld van Devyne Rensch bij Ajax wordt voorlopig op de proef gesteld, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De rechtsback staat op het punt te vertrekken naar AS Roma, maar Alex Kroes stelt harde voorwaarden aan die transfer. De onderhandelingen met Panathinaikos over zijn mogelijke opvolger, Georgios Vagiannidis, lopen namelijk stroef.

Panathinaikos zou namelijk de hoofdprijs vragen voor de 23-jarige rechtsback. Vagiannidis geldt in de Johan Cruijff ArenA als toptarget om Rensch op te volgen, maar de Grieken verlangen acht miljoen euro. Dat maakt het aantrekken van de back gecompliceerd.

Bovendien is het huidige jaarsalaris van Vagiannidis bijna één miljoen euro netto. Daardoor geldt Youri Regeer, die door een optie in zijn contract voor vijf miljoen euro kan worden teruggekocht van FC Twente, als goedkoper alternatief.

Mede door de moeizaam lopende onderhandelingen wordt het geduld van Rensch op de proef gesteld. Ajax wil de back namelijk pas verkopen na de belangrijke Europa League-duels tegen RFS (23 januari) en Galatasaray (30 januari).

Mocht er voor die tijd al een vervanger voor Rensch worden aangetrokken, is die vanzelfsprekend niet ingeschreven voor de Europa League. Daardoor zou Ajax, bij een eerder vertrek van Rensch, in de laatste twee duels dan alleen over Anton Gaaei kunnen beschikken op de rechtsbackpositie.

Rensch zou zelf al zijn jawoord hebben gegeven aan AS Roma, waardoor alleen beide clubs er nog uit moeten komen. Volgens Fabrizio Romano is er nog een klein verschil tussen de vraagprijs die Ajax hanteert en het bedrag dat de Italianen bereid zijn te betalen, maar dit zal naar verwachting niet voor problemen gaan zorgen.