Ajax-middenvelder Klaassen: 'Ik weet waar jullie heen willen, maar heeft niet zoveel zin als ik dat hier ga roepen'

Davy Klaassen droomt dit seizoen nog altijd van een kampioenschap met Ajax. Dat impliceerde hij na afloop van het duel met RKC Waalwijk (2-1) voor de camera's van Voetbal International.

Door het puntenverlies van koploper PSV in eigen huis tegen AZ, staan de Amsterdammers op 'slechts' vier punten achterstand van de Eindhovenaren. Daarom droomt Klaassen - weliswaar niet hardop - van een titel.

In gesprek met VI laat Klaassen voor het beantwoorden van díe vraag een stilte vallen. "We gaan voor het hoogst mogelijke", antwoordt hij dan op correcte wijze. "We gaan tijdens het seizoen zien wat dat gaat zijn."

Als de VI-verslaggever opmerkt dat Klaassen 'net iets anders leek te willen zeggen', weigert Klaassen meer te spreken. "Ik weet waar jullie heen willen, natuurlijk. Maar dat heeft niet zoveel zin als ik dat hier ga roepen. Uiteindelijk begint elke ploeg de competitie om kampioen te worden."

Toch neemt de geboren en getogen Ajacied op dit moment niet genoegen met een tweede plek, zegt hij eerlijk. "Nee, nee, daar doen we nog te veel voor mee. Ik denk dat dat ook niet goed zou zijn, als je nu zou zeggen: we tekenen voor de tweede plek."

De middenvelder weet dat het halen van Champions League-voetbal veel rust zou geven binnen de club. Een eindnotering bij de eerste twee levert deelname aan het miljardenbal op.

"Misschien als je het de financiële mensen van de club vraagt, denken die daar misschien anders over, haha! Maar goed, daar heb ik niet zoveel mee te maken", besluit hij met een knipoog.