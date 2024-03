Ajax-middenvelder Jordan Henderson lijkt zich te mogen verheugen op prachtnieuws

Kobbie Mainoo moet zijn debuut voor het A-team van Engeland voorlopig uitstellen, zo lijkt het. Sky Sports meldt woensdagavond dat het 'onwaarschijnlijk' is dat bondscoach Gareth Southgate de middenvelder van Manchester United gaat opnemen in zijn selectie voor de aankomende oefeninterlands. Dat lijkt, een dag voordat Southgate zijn 23-koppige selectie bekendmaakt, uitstekend nieuws voor Ajacied Jordan Henderson.

"Het is onwaarschijnlijk dat Kobbie Mainoo deze week zijn eerste oproep krijgt van bondscoach Gareth Southgate", zo klinkt het. "Maar er zijn wel plannen om hem voor de eerste keer op te nemen in het Onder 21-team van Engeland, daar de FA wel plannen heeft om hem versneld in het A-team te krijgen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De achttienjarige Mainoo beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Manchester United. De centrale middenvelder is de laatste tijd verzekerd van een basisplaats onder manager Erik ten Hag en bewees zijn waarde ook in aanvallend opzicht, toen hij op 1 februari op schitterende wijze voor de winnende 3-4 tekende in de blessuretijd van het duel met Wolverhampton Wanderers. Mainoo speelde tot op heden 22 keer voor de hoofdmacht van Manchester United.

Mainoo vertegenwoordigde Engeland vooralsnog in meerdere jeugdteams. Hij kwam in actie voor zowel de Onder 17, Onder 18 als Onder 19 van Engeland. Die jeugdteams lijkt de middenvelder definitief achter zich te hebben gelaten, nu zijn debuut bij de Onder 21 aanstaande is en een oproep voor de hoofdmacht van Engeland ook niet al te ver weg lijkt.

Helemaal zeker is het overigens niet dat Mainoo ooit voor de hoofdmacht van the Three Lions uitkomt, daar Ghana, het geboorteland van zijn ouders, hem wil overtuigen van een interlandloopbaan bij the Black Stars. Toch is het de verwachting dat Mainoo uiteindelijk zal kiezen voor een interlandloopbaan bij Engeland.

Dinsdag meldde journalist Richard Jolly van The Independent nog dat Ajacied Jordan Henderson moet vrezen voor een plek bij de selectie van Engeland, waarvoor hij al 81 keer uitkwam. Die onzekerheid had alles te maken met de stormachtige ontwikkeling van Mainoo, terwijl ook Kalvin Phillips (West Ham United) een concurrent van Henderson is.

Nu het er alle schijn van heeft dat Mainoo gepasseerd gaat worden voor de oefeninterlands tegen Brazilië (23 maart) en België (26 maart), lijkt de kans een stuk groter te zijn geworden dat Henderson bij de selectie zal zitten. Southgate kwam begin februari nog op bezoek in de Johan Cruijff ArenA om Henderson en Ajax in actie te zien tegen PSV (1-1).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties