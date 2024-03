Ajax-middenvelder Jordan Henderson heeft spijt: ‘Ik heb een fout gemaakt’

Ajax neemt het donderdagavond in Engeland op tegen Aston Villa en voor Jordan Henderson betekent dat een terugkeer in zijn thuisland. De middenvelder gaat in gesprek met Het Parool in op de tegenstander in de Conference League en spreekt tevens over zijn vertrek uit Engeland. Henderson geeft aan spijt te hebben van zijn transfer naar Saudi-Arabië.

Binnen de gehele selectie van Ajax zal de geroutinineerde Brit het meest een idee hebben wat te verwachten van Aston Villa en diens thuisgrond, Villa Park. Als speler van Liverpool kwam Henderson er de nodige keren in actie.

"Het is een geweldige club, met een fantastische achterban", omschrijft de controleur de tegenstander van donderdag. "En ze hebben een heel goed team." Villa staat momenteel op een verdienstelijke vierde plek in de Premier League.

Henderson geeft aan een agressiever Villa dan in de heenwedstrijd te verwachten. In de Johan Cruijff ArenA kwamen the Villans weinig overtuigend voor de dag en wist Ajax verrassend makkelijk stand te houden. Het duel eindigde in 0-0 en als er een ploeg recht had op meer, dan was het de nummer vijf van de Eredivisie.

Saudi-Arabië

Voor zijn overstap naar Ajax was Henderson een half seizoen actief in de Saudi Pro League. Al-Ettifaq nam de 81-voudig international van Engeland afgelopen zomer voor een kleine vijftien miljoen euro over van Liverpool.

Henderson kijkt met weinig warme gevoelens terug op zijn tijd in Saudi-Arabië. "Voetbal is iets dat in mijn bloed zit, weet ik nu. En de competitie in Saoedi-Arabië is in ontwikkeling en zal groter worden, maar past op dit moment niet bij mij."

Zijn transfer naar het Midden-Oosten kwam Henderson zoals bekend op veel kritiek te staan.

"Ik heb een fout gemaakt, maar ik ben happy bij het project Ajax", gaat de middenvelder in op de bezwaren aan zijn adres. Met de kritiek kan hij leven. "Ik ben wel wat gewend. Maar mensen kennen niet het hele verhaal. Dat ken alleen ik."

