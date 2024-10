Mario Stroeykens (20), toptalent van Anderlecht, ligt behoorlijk goed in de markt. De middenvelder die ook als aanvaller uit de voeten kan wordt gevolgd door 'heel wat clubs', zo schrijft La Dernière Heure, waaronder Ajax.

De Amsterdammers zouden zelfs tot het groepje clubs behoren dat het 'meest concreet' is. Vermoedelijk zal Ajax wel moeite hebben met de genoemde vraagprijs.

Anderlecht zit namelijk hoog in de boom en wil Stroeykens niet laten gaan voor een bedrag van onder de vijftien miljoen euro. Dergelijke transfersommen kan Ajax, gezien de beperkte financiële middelen tijdens de afgelopen transferzomer, vermoedelijk niet zomaar ophoesten.

Stroeykens is een van de uitblinkers van het huidige Pro League-seizoen. In elf wedstrijden was de talentvolle Belg goed voor twee doelpunten en vier assists.

De rechtsbenige Stroeykens is een 1,77 meter lange middenvelder die veelal als nummer 10 speelt, al kan hij ook in de voorste linie uit de voeten. Zo speelt hij vaak als tweede aanvaller in een systeem met twee spitsen.

Dat Stroeykens in zijn thuisland als grote belofte wordt gezien, blijkt wel uit het feit dat hij al tien wedstrijden namens België Onder 21 speelde. Voor de hoofdmacht van de Rode Duivels kwam hij nog niet in aanmerking.

In Brussel heeft de jongeling nog een contract tot de zomer 2026.