Ajax maakt in veruit de beste wedstrijd onder Farioli tot nu toe gehakt van Besiktas

Ajax heeft donderdagavond een uitstekende prestatie geleverd in de openingswedstrijd van de competitiefase van de Europa League. De ploeg van trainer Francesco Farioli zette Besiktas in eigen huis met de rug tegen de muur en won afgetekend: 4-0. De doelpunten kwamen op naam van Kian Fitz-Jim, Mika Godts (tweemaal) en Kenneth Taylor.

Ajax begon met twee nieuwe namen ten opzichte van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1): Brian Brobbey stond in de punt van de aanval in plaats van Wout Weghorst, terwijl de herstelde Youri Baas achterin Ahmetcan Kaplan verving. Giovanni van Bronckhorst koos er bij Besiktas verrassend voor om Ciro Immobile rust te geven. De zeventienjarige Mustafa Hekimoglu speelde in plaats van de Italiaanse sterspeler.

In de vijfde minuut ontstond het eerste grote gevaar. Brobbey werd met de rug naar het doel aangespeeld en liet lopen voor Kenneth Taylor, die daardoor vrij voor Mert Günok stond. De middenvelder van Ajax maaide echter langs de bal. Vier minuten later kon Brobbey net niet bij een voorzet van Jorrel Hato komen.

Ajax bleef de dominantere partij en kwam na een kwartier nog dichter bij een doelpunt. Mika Godts zag zijn poging uit de verre hoek getikt worden door Günok, waarna Kian Fitz-Jim de bal in de rebound op de paal tikte.

Na precies een half uur slaagde Ajax in het maken van een doelpunt. Na een slechte uittrap van Günok had Kenneth Taylor ruimte om op te stomen over links. Zijn lage voorzet kon net niet worden binnengegleden door Bertrand Traoré, maar de bal bleef liggen en werd een simpele prooi van dichtbij voor Fitz-Jim: 1-0.

De tweede helft begon Ajax zo mogelijk nog sterker dan de eerste. Binnen tien minuten na rust was de wedstrijd beslist. Het begon in de 51ste minuut bij goed werk op het middenveld van Taylor, die daarmee een counter inleidde. Traoré behield uitstekend het overzicht en verstuurde een breedtebal op de vrije Godts, die beheerst de verre hoek uitzocht: 2-0.

Het derde doelpunt kwam voort uit een schitterende teamaanval. Fitz-Jim speelde in op Brobbey, die met de rug naar het doel teruglegde op Taylor. De middenvelder bekroonde zijn goede wedstrijd met een raak schot van zeventien meter: 3-0.

Ajax bleef doorgaan met het zoeken van de aanval. In de 74ste minuut werd het 4-0. Invaller Christian Rasmussen snelde doodeenvoudig langs zijn tegenstander en zette vanaf de achterlijn voor. Günok toucheerde de bal, waarna die voor de voeten viel bij Godts: 4-0.