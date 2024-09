Ajax loert na afketsen deal met met Kamaldeen Sulemana op transfervrije aanvaller, maar heeft daarbij direct een groot probleem

Nu de deal tussen Ajax en Kamaldeen Sulemana is afgeketst, onderzoekt Ajax de mogelijkheden om een transfervrije aanvaller aan de selectie toe te voegen. De Amsterdammers kennen wel een probleem bij die noodoplossing.

Een transfervrije speler zal voor de Europa League-campagne van dit seizoen namelijk niet meer ingeschreven kunnen worden. De UEFA-deadline voor het doorvoeren van de definitieve selecties verliep dinsdagavond.

Ajax heeft het nieuws over het afketsen van de deal met Sulemana inmiddels bevestigd. "Ajax heeft zojuist van de FIFA te horen gekregen dat de beoogde transfer niet is goedgekeurd" schreven de Amsterdammers in een verklaring aan de NOS. "Dat is een teleurstelling, maar we hebben begrip voor de beslissing."

Ajax gaat zich dus roeren op de transfervrije spelersmarkt. Welke namen er eventueel in beeld zijn in Amsterdam is nog niet bekend. Wel lijkt Ajax zich echt te moeten gaan richten op een linkervleugelaanvaller om de periode tot de wintertransferwindow te overbruggen.

Na de verkoop van Steven Bergwijn naar Ittihad Club, en het vertrek van Carlos Forbs naar Wolverhampton Wanderers, is Mika Godts feitelijk de enige linksbuiten in de selectie van de hoofdstedelingen. Amourricho Van Axel-Dongen heeft op die positie ook wel eens gespeeld, maar hij blijkt behoorlijk blessuregevoelig.

Ook op de rechtsbuitenpositie lijkt de spoeling behoorlijk dun in Amsterdam. Bertrand Traoré sukkelt nog altijd met zijn fitheid, terwijl Steven Berghuis momenteel geblesseerd is en bovendien een belangrijke schakel op het middenveld lijkt. Christian Rasmussen en Jong Ajax-talent Jan Faberski zijn de jeugdige flankspelers die onder hen in de pikorde staan.

"Daar zijn wij nu toch ook naar aan het kijken, van: zit daar nog iemand voor ons bij", zei technisch directeur Alex Kroes kort na Deadline Day tegenover Ajax TV . "Maar als we niet de juiste persoon vinden, houden we het geld op zak en gaan we het doen met de huidige mannen die er zijn. Klaar.”