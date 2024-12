Ajax lijdt ondanks wereldgoal Gaaei eerste puntenverlies in Johan Cruijff ArenA; pech voor Pasveer

Ajax en FC Utrecht hebben elkaar woensdagavond in evenwicht gehouden. Halverwege het inhaalduel van 13 september stond de ploeg van trainer Francesco Farioli nog op een 2-1 voorsprong dankzij een wondergoal van Anton Gaaei en een eigen doelpunt van Jens Toornstra, maar in de slotfase gaf Ajax de zege toch nog uit handen: 2-2. Het was het eerste puntenverlies voor Ajax in eigen huis dit Eredivisie-seizoen. Het gat tussen Ajax en PSV is op de ranglijst zes punten, terwijl Feyenoord vier punten achter de Amsterdammers staat.

Op doel bij de Amsterdammers stond Pasveer, die een viermansverdediging voor zich had. Naast de vervanger van de geblesseerde Devyne Rensch, Gaaei, stonden verder Jorrel Hato, Josip Sutalo en Youri Baas in de defensie.

Op het middenveld keerden aanvoerder Jordan Henderson terug in het elftal, wat ten koste ging van Branco van den Boomen. Fitz-Jim en Kenneth Taylor completeerden deze linie. Wout Weghorst stond in de spits en werd vanaf de zijkanten gesteund door Bertrand Traoré en Chuba Akpom. Onder meer Steven Berghuis en Brian Brobbey begonnen op de bank.

Ajax begon slecht aan het duel, want na een kwartier spelen kwam de ploeg van Farioli op achterstand. Na een carambole voor het doel van Pasveer belandde de bal voor de voeten van David Min, die van dichtbij raak schoot: 0-1.

In de 25ste speelminuut kwam Ajax op gelijke hoogte dankzij Gaaei. De afvallende bal na een corner, weggewerkt door FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn, viel voor de voeten van Gaaei. Met één balaanraking legde hij klaar voor zichzelf, waarna hij van zeker 25 meter keihard de kruising raakte: 1-1.

Enkele minuten na de wonderschone gelijkmaker van Gaaei kwam Ajax zelfs op voorsprong. Een schot van Jorrel Hato werd door Jens Toornstra dusdanig van richting veranderd dat het onhoudbaar werd: 2-1. In de tweede helft kwam Ajax verder onder druk te staan. Tien minuten na rust haalde Hato een bal van de lijn na fors mistasten van Pasveer, waarna Viergever rakelings naast kopte in de herkansing. Kort daarna herpakte Pasveer zich met een fraaie redding op schot Miguel Rodríguez.

Toch moest Pasveer in de slotfase van de wedstrijd capituleren. Een schot van Yoann Cathline belandde op de paal, maar door onoplettendheid bij de Ajax doelman vloog de bal via zijn bovenarm toch nog binnen: 2-2. In de blessuretijd werden er aan weerszijden nog kansen genoteerd, maar er werd niet meer gescoord.