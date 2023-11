Ajax lanceert het prachtige initiatief Pitch for Impact

Donderdag, 23 november 2023 om 15:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:10

In samenwerking met Unibet lanceert Ajax Pitch for Impact. Via dit prachtige initiatief wil de club graag helpen bij het realiseren van maatschappelijke projecten. Hierbij geeft Ajax iedereen de kans om zijn of haar initiatief tot leven te brengen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. De mogelijkheden voor projecten zijn eindeloos, al is het wel van groot belang dat er een connectie is met sporten of bewegen.

Denk hierbij aan een maandelijks voetbaltoernooi in jouw buurt om de mensen dichter bij elkaar te brengen, verlichting rond het veld van jouw voetbalclub, nieuwe netten voor de doelen of een ander eigen project.

Pitch jouw initiatief om zowel sportief als lokaal impact te maken en wellicht steunt Ajax het project met een bijdrage van maar liefst €2.500,-!

Hoe gaat het in zijn werk?

- Ga naar www.ajax.nl/pitchforimpact

- Leg uit waarom Ajax jouw project financieel moeten steunen

- Laat je gegevens achter

- En mogelijk steunt Ajax jouw initiatief!