Ajax laat zich niet afleiden door soap rond Henderson en verslaat Galatasaray

Ajax heeft de competitiefase van de Europa League donderdagavond uitstekend afgesloten. De ploeg van Francesco Farioli liet zich tegen Galatasaray niet afleiden door de soap rond Jordan Henderson - die naar AS Monaco zou willen vertrekken - en won dankzij doelpunten van Bertrand Traoré en Kian Fitz-Jim. In blessuretijd deed Victor Osimhen nog wel iets terug namens de Turken: 2-1. Ajax stijgt daardoor naar de twaalfde eindplaats en gaat verder in de knock-outronde van de Europa League. Datzelfde geldt voor Galatasaray, dat veertiende eindigt.

Vooraf ging het bij Ajax vooral over Henderson, die een transfer naar Monaco zou proberen te forceren. De middenvelder stond gewoon in de basis, maar stond zijn aanvoerdersband om nog onduidelijke redenen af aan Remko Pasveer. Jorrel Hato keerde terug van een schorsing en verving Daniele Rugani.

Ajax raakte binnen acht minuten Mika Godts kwijt met een hamstringblessure, waardoor Chuba Akpom vroeg moest invallen.

De eerste goede kans was in de achttiende minuut voor Galatasaray. Een voorzet van Baris Alper Yilmaz bereikte Osimhen, die in kansrijke positie rakelings naast kopte.

Korte tijd later volgde nog een grotere kans voor Osimhen, die na een goede pass van Abdülkerim Bardakci een-op-een kwam met Pasveer. Osimhen vuurde centimeters voorlangs.

Aan de overzijde sloeg Ajax, het was toen de 23ste minuut, direct toe. Brobbey liet zich naar de rug naar het doel aanspelen rond de middenlijn en zette Akpom aan het werk. Die dribbelde naar binnen en vuurde een schot richting verre hoek af, dat nog gekeerd werd door Fernando Muslera. De rebound werd een simpele intikker voor Bertrand Traoré.

Galatasaray was ook in de fase daarna sterker, maar Ajax haalde het rustsignaal met een voorsprong. In de 53ste minuut was er een schietkans voor Gabriel Sara, die van een meter of zeventien net naast mikte.

Ajax wist zijn voorsprong vijf minuten later te verdubbelen. Traoré legde de bal vanuit het strafschopgebied klaar voor Fitz-Jim. De doorgelopen middenvelder omspeelde Bardakci en schoot de bal met veel overtuiging hard en laag binnen in de verre hoek: 2-0.

Daarna zette Galatasaray opnieuw aan en volgden ook kansen voor de Turkse topclub. Pasveer redde op een schot van Sara en zag hoe Michy Batshuayi de rebound over schoot. Korte tijd later leidde een misverstand tussen Hato en Youri Baas een kans voor Osimhen in. De spits omspeelde de uitgekomen Pasveer, maar schoot de bal vanuit een lastige hoek in het zijnet.

Ajax kwam in de slotfase steeds verder onder druk te staan en moest in blessuretijd een tegentreffer toestaan. De bal bleef na een hoekschop liggen en werd in de drukte ingetikt door Osimhen: 2-1.