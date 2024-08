Ajax laat Josip Sutalo niet zomaar meer gaan: toekomst van andere speler nu mogelijk onzeker

Een vertrek van Josip Sutalo bij Ajax deze zomer is alleen nog bespreekbaar als de Amsterdammers een ‘niet te weigeren bod’ ontvangen voor de 24-jarige verdediger. Dat meldt Voetbal International. Sutalo leek lang juist op weg naar de uitgang, maar krijgt nu dus het volste vertrouwen.

Eind juli werd duidelijk dat de Kroaat zelf ook het liefste bij Ajax wilde blijven. Sutalo zou toen AFC Bournemouth, AS Roma, Lazio, Fiorentina en OGC Nice de deur hebben gewezen om zich te richten op een langer verblijf in Amsterdam.

Na een teleurstellend debuutseizoen van de mandekker in Nederland maakt hij onder de nieuwe trainer Francesco Farioli een stuk betere indruk. De Italiaan is zelf ook zeer tevreden met wat Sutalo laat zien, zo liet hij vorige week al weten. "Natuurlijk wil ik dat hij blijft.”

"Hij is een speler die er 24 uur per dag voor openstaat om feedback te ontvangen en vragen te stellen. Ik ben heel positief over zijn ontwikkeling. Tot dusver gaat het goed met hem. En natuurlijk is dit pas het begin vanaf waar hij start", besloot Farioli.

Aanblijven van Sutalo heeft mogelijk gevolgen

VI benadrukt dat de ontwikkelingen rond Sutalo geen invloed hebben op de mogelijke komst van Daniele Rugani. De verdediger moet nog steeds op huurbasis overkomen van Juventus, maar Jakov Medic moet eerst vertrekken om zijn komst mogelijk te maken. Voor Medic is interesse van onder meer VfL Bochum.

Het is wel de vraag wat de u-turn van Ajax omtrent Sutalo en de mogelijke komst van Rugani betekent voor de toekomst van Ahmetcan Kaplan, zo schrijft VI. “De Turkse verdediger stond lang aan de zijlijn met een zware blessure en maakte na zijn rentree een sterke indruk, maar zal zich nu willen richten op speelminuten en niet meer aan de zijlijn willen staan.”

De Turkse mandekker kwam in de zomer van 2022 voor 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor, maar raakte al snel zwaar geblesseerd aan zijn knie. Kaplan maakte in de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen meermaals zijn opwachting voor Ajax en liet toen een prima indruk achter.