Ajax kan af van Naci Ünüvar, die overstap zelf wel ziet zitten

Er lijkt een einde te komen aan het huwelijk tussen Ajax en Navi Ünüvar. De buitenspeler staat in de nadrukkelijke belangstelling van Espanyol, meldt De Telegraaf. Ünüvar heeft nog een tweejarig contract bij Ajax, maar komt niet voor in de plannen van Francesco Farioli.

Een afscheid tussen Ünüvar en Ajax hangt al geruime tijd in de lucht. De buitenspeler werd jarenlang beschouwd als een van de grootste talenten van De Toekomst, maar wist die torenhoge verwachtingen nooit waar te maken.

Er volgden huurperiodes bij Trabzonspor en FC Twente, maar ook daar wist het jeugdproduct van Ajax geen onuitwisbare indruk achter te laten. Farioli maakte daarop tijdens de Open Dag bekend dat Ünüvar mocht uitkijken naar een nieuwe club.

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

Als het aan Espanyol ligt maakt de aanvaller de overstap naar LaLiga. De huidige nummer voorlaatst van de Spaanse competitie heeft zich bij Ajax gemeld voor de diensten van de kleine flankspeler.

De Telegraaf weet dat Ünüvar, die naar verluidt één miljoen euro opstrijkt bij Ajax, zelf wel openstaat voor een vertrek naar Spanje. Zowel een huurconstructie als permanente transfer behoort tot de mogelijkheden.

De 21-jarige Ünüvar maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in december 2019, namens Jong Ajax, in het betaald voetbal. Slechts een maand later volgde zijn debuut in de hoofdmacht.

De destijds zestienjarige buitenspeler, die ook als aanvallende middenvelder kan fungeren, scoorde in de met 7-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Spakenburg en werd daarmee de jongst scorende debutant ooit.

Ondanks de hooggespannen verwachtingen bleef een definitieve doorbraak bij Ajax uit. Ünüvar kwam uiteindelijk tot slechts 72 minuten in het eerste elftal van de Amsterdamse club, verdeeld over drie wedstrijden.