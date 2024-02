Ajax kampt met lek: ‘Wij hoorden bij AZ een dag eerder al over hun plan’

Ajax brak zondag met de clubtraditie door met vijf verdedigers aan de wedstrijd tegen AZ beginnen. Jordy Clasie, de aanvoerder van AZ, onthult na afloop opvallend genoeg dat dat plan in Alkmaar al lang en breed bekend was. "We hadden het al gehoord", zegt Clasie voor de camera van ESPN.

John van 't Schip legde wekenlang uit dat een nieuw systeem de oplossing niet zou zijn bij Ajax. De verrassing was voor de buitenwereld dan ook groot toen de opstelling van de Amsterdammers zondagmiddag bekend werd, maar dus niet voor AZ.

"We wisten gisteren eigenlijk al een beetje dat zij niet meer in hun vertrouwde opstelling zouden spelen", onthult Clasie. "Je hebt altijd mensen die via-via communiceren. Zo werkt dat nou eenmaal in de voetballerij."

"Dat was al bij ons terechtgekomen. We hadden al een vermoeden dat ze met vijf achterop zouden spelen en een vierkant op het middenveld probeerden te maken." AZ stelde zich daar uitstekend op in en maakte al in de achtste minuut het openingsdoelpunt via Ruben van Bommel.

"In de eerste twintig minuten speelden we sterk en hadden we het goed onder controle. Daarna gaven we het een beetje weg. Ze vonden op het middenveld een aantal keer de vrije man, dan ga je toch een beetje twijfelen. Vijf, zes ballen speelden we zomaar over de zijlijn. Dat was raar, want we begonnen wel goed aan de wedstrijd. Ik denk niet dat zij iets veranderden, het lag aan onszelf."

AZ nam in de winterstop Kristijan Belic over van Partizan Belgrado. Clasie wordt gevraagd naar hoe de samenwerking op het middenveld met de 22-jarige Serviër bevalt. "AZ koopt vaak spelers in de winter om ze een half jaar te laten wennen. Deze jongen speelt gelijk en moet er meteen staan. Natuurlijk zal hij zijn mindere momenten hebben, maar deze jongen gaat groeien bij ons. Hij onderschept veel ballen, ook vandaag. Het kan een goede speler voor ons worden."

AZ kreeg dankzij de overwinning plek vier stevig handen. Ajax staat nu zes punten achter. Clasie spreekt dan ook van een 'lekkere overwinning'. "Dat is duidelijk. Vooraf was het al een mooie wedstrijd, met name door de strijd om plek vier. En in de fase waarin we lange tijd hebben gezeten, is dit heel fijn."

