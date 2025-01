Ajax is de absolute winnaar van het weekend en komt dankzij zege op één punt van PSV

Ajax heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De Amsterdammers profiteerden maximaal van het puntenverlies bij de concurrentie, waardoor het gat op de ranglijst met koploper PSV verkleind is tot één punt. Op bezoek bij sc Heerenveen won de ploeg van trainer Francesco Farioli met 0-2 dankzij treffers van Josip Sutalo en Chuba Akpom.

Anton Gaaei was op rechtsback de vervanger van Devyne Rensch, die mogelijk afwezig was vanwege een aanstaande transfer naar AS Roma. Brian Brobbey was in Friesland de spits van dienst, terwijl Sutalo eindelijk terugkeerde in de basiself.

Ajax begon overtuigend aan de wedstrijd en deelde tegen een gehavend Heerenveen direct enkele speldenprikjes uit. Onder meer Bertrand Traoré en Kenneth Taylor beproefden hun geluk met pogingen van afstand.

De score werd geopend in de twintigste speelminuut. Een hoekschop vanaf de linkerkant belandde bij de tweede paal op het hoofd van Sutalo, die zijn duel won en de 0-1 binnenknikte. Nadien kreeg Ajax meerdere kansen op de 0-2, maar die bleef in de eerste helft uit.

Mika Godts kreeg tot tweemaal toe een grote kans om vanaf de rand van de zestien de tweede Amsterdamse treffer aan te tekenen, maar het ontbrak hem beide keren aan zorgvuldigheid in de afronding. Een doelpunt van Brobbey werd bovendien afgekeurd wegens buitenspel.

Waar Ajax in de eerste helft volledige controle had, kwamen de Amsterdammers in de tweede helft vaker in de problemen. Kansen werden - los van een afgekeurd buitenspeldoelpunt van Taylor - nauwelijks meer gecreëerd.

Toch viel de beslissing in de slotfase van de wedstrijd. Na een hoekschop vanaf rechts bleef de bal, mede door inmenging van invaller Wout Weghorst, hangen in de doelmond van keeper Mickey van der Hart. Akpom kopte vervolgens van dichtbij de 0-2 eindstand op het scorebord.