Ajax-huurling Mikautadze scoort opnieuw en bezorgt FC Metz cruciale zege

Georges Mikautadze was zondagmiddag goud waard voor FC Metz. De huurling van Ajax benutte in de eerste helft een strafschop en tekende zo voor het winnende doelpunt tegen hekkensluiter Clermont Foot: 1-0. Metz staat dankzij de zege op 23 punten is nu nog maar 2 punten verwijderd van de veilige vijftiende plaats. Clermont, dat zeventien punten heeft, lijkt de eerste degradant te worden.

Voor zowel Metz als Clermont was het een cruciale ontmoeting in de strijd tegen degradatie. Deblijdschap was dan ook groot in Stade Saint-Symphorien toen Metz een strafschop kreeg na een overtreding van Andy Pelmard in de zestien. Mikautadze pakte zijn verantwoordelijkheid en deponeerde de bal in het midden van het doel: 1-0.

Clermont was in de tweede helft tot tweemaal toe dicht bij de gelijkmaker, maar Cheick Konaté en Grejohn Kyei wisten Metz-goalie Alexandre Oukidja uiteindelijk niet te passeren. Zo boekt Metz een cruciale zege in de strijd tegen degradatie. Mikautadze verkeert momenteel in topvorm voor Metz. De Georgiër scoorde in de voorgaande duels met FC Nantes (0-2 zege) en Olympique Lyon (1-2 nederlaag) ook eenmaal. Tegen Nantes leverde Mikautadze bovendien ook een assist.

Mikautadze kan aan het einde van het seizoen definitief worden overgenomen van Ajax. De clubs hebben een koopoptie van naar verluidt tien miljoen euro afgesproken in de huurovereenkomst. Het is echter de vraag of het relatief bescheiden Metz dat bedrag kan en wil betalen.

