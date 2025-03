Ajax-huurling Jakov Medic speelt absolute hoofdrol in sensationele wedstrijd tegen Bayern München

Bayern München heeft een sensationele nederlaag geleden in de Allianz Arena. De ploeg van trainer Vincent Kompany leidde dankzij een dubbelslag van Raphaël Guerreiro met 2-0 tegen VfL Bochum, dat na de aansluitingstreffer van Jakov Medic en de rode kaart voor João Palhinha ijzersterk terugkwam. Matús Bero schoot Bochum uiteindelijk naar een 2-3 zege in München.

Bayern had een klein kwartier nodig om de score te openen. Een heerlijk steekpassje van Hiroki Ito kwam perfect terecht voor de voeten van Serge Gnabry, die onderuitgehaald werd in de zestien. Voordat de arbiter hoefde te bepalen of er sprake was van een overtreding, schoot Guerreiro de afvallende bal via de onderkant van de lat raak: 1-0.

Bayern kreeg een uitgelezen mogelijkheid om op 2-0 te komen toen het een strafschop kreeg na een klungelige overtreding van Ajax-huurling Medic. De Kroaat haalde Leroy Sané omver in de zestien, en zag de daaropvolgende strafschop door Gnabry tegen de paal geschoten worden.

Lang hoefde Bayern niet te treuren. Zes minuten na de gemiste strafschop van Gnabry was het alsnog raak. Opnieuw stond Ito aan de basis van de treffer, door de bal met veel gevoel op het hoofd van Thomas Müller te schilderen. De Duitser kopte terug op Guerreiro, die bij de tweede paal zijn tweede treffer van de middag binnenkopte: 2-0.

Toch zou Bochum zich ijzersterk terug knokken in het duel. Een hoekschop werd bijzonder slecht verwerkt door Müller, die de bal van zijn dij af liet glijden. De mee opgekomen Medic was er als de kippen bij om de afvallende bal tegen de touwen te rossen: 2-1.

De problemen werden nog een stuk groter voor Bayern, toen Palhinha op slag van rust met een directe rode kaart naar de kant werd gestuurd. De Portugees ging keihard door op de enkel van Georgios Masouras, en mocht gaan douchen.

Met tien tegen elf kreeg Bayern vlak na rust een volgende domper te verwerken. Jonas Urbig, de 21-jarige vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer, was kansloos toen Ibrahima Sissoko bij de tweede paal een voorzet van Felix Passlack tegen de touwen kopte: 2-2.

Bayern ging in ondertalsituatie op zoek naar de zege en claimde een strafschop na een vermeende overtreding in de zestien op Harry Kane. De arbiter vond het niets en in de tegenaanval was de verrassing compleet, toen voormalig Vitesse-aanvoerder Bero een counteraanval afrondde: 2-3.