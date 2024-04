Ajax-huurling Conceição helpt Porto aan finale en verslaat ‘man van 100 miljoen’

Francisco Conceição maakt grote indruk bij FC Porto. De vleugelaanvaller scoorde woensdag in de halve finale van de Portugese beker tegen Vitória Guimarães en hielp Porto zo aan een bekerfinale (3-1). Bovendien is hij donderdag verkozen tot Jonge Speler van de Maand maart in de Portugese competitie.

Conceição werd door zijn vader Sérgio in de basis opgesteld en vormde de aanval met Wenderson Galeno en Mehdi Taremi. De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Porto, dat door een treffer van Afonso Manuel Abreu De Freitas al binnen een minuut tegen een 0-1 achterstand aankeek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Porto herstelde zich al snel en kwam na een kwartier op 1-1 via Taremi, die een strafschop benutte. Aanleiding voor de arbiter om naar de stip te wijzen was een onbesuisde overtreding van Guimarães-goalie Charles op Conceição, die ondersteboven werd gehaald.

In de vijfde minuut van de blessuretijd van de eerste helft verscheen ook Conceição op het scorebord. De Ajax-huurling ontving de bal van João Mário en vond de verre hoek met een droge schuiver: 2-1. Een kwartier voor tijd gooide Pepê het duel in het slot, door Charles met een hoog schot door het midden kansloos te laten. Porto won het heenduel al met 0-1.

Na afloop dichtte Conceição senior zijn zoon een grote toekomst toe. 'Deze aanvallers zijn niet alleen sterk in de één-tegen-één-situaties, maar zijn ook virtuoos en kunnen uiteindelijk van wereldklasse worden. Ze hebben daar de kwaliteiten voor."

Het zijn mooie tijden voor Conceição junior, die dus ook de prijs voor Jonge Speler van de Maand maart in de Portugese competitie heeft gewonnen. De nummer 10 van FC Porto kreeg 16,64 procent van de stemmen en liet João Neves daarmee achter zich. Het wonderkind van Benfica (19), dat tweede werd met 13,74 procent van de stemmen, wordt door Portugese en Engelse media getaxeerd op ruim 100 miljoen euro.

Het is de eerste keer dat Conceição deze onderscheiding wint. Eerder gingen João Neves (tweemaal), Tiago Morais (Boavista), Rodrigo Gomes (Estoril) en Chiquinho (Famalicão) met de prijs aan de haal. Conceição is dit seizoen tot op heden goed voor 7 goals en 7 assists in 37 duels. De behendige aanvaller maakte onder meer indruk in de gewonnen topper tegen Benfica (5-0).

Conceição komt tot het einde van het seizoen uit voor Porto, dat hem huurt van Ajax. De Portugese topclub heeft een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst en gezien de ontwikkeling van de 21-jarige aanvaller ligt het voor de hand dat hij niet terugkeert naar Amsterdam, waar hij nog tot medio 2027 vastligt. Conceição zou tien miljoen euro moeten kosten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties