Ajax-huurling Chuba Akpom scoort voor Lille OSC, maar mist ook penalty én ziet goal worden afgekeurd

Vorige week was hij bij z’n Ligue 1-debuut al trefzeker, en zondag heeft Chuba Akpom ook in zijn tweede duel in de Franse competitie weten te scoren. De Ajax-huurling maakte de 0-2 namens zijn club Lille OSC tegen Stade Rennes. Dat was ook de eindstand.

Akpom stond bij Lille in de basis, net als Mitchel Bakker. Voormalig Eredivisionisten Osame Sahraoui en Gabriel Gudmundsson startten op de bank, maar zouden wel invallen. Dat gold ook voor Hans Hateboer aan de kant van Rennes.

Vlak voor rust kreeg Lille een penalty, na hands van Christopher Wooh. Akpom mocht aanleggen vanaf elf meter, maar zag zijn harde inzet laag in de linkerhoek gekeerd worden door doelman Brice Samba.

Halverwege de tweede helft leek Akpom alsnog te scoren, toen hij de bal wat gelukkig tegen zijn voet aan kreeg. Het doelpunt werd echter afgekeurd, omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan.

Akpom speelde een kwartier voor tijd opnieuw een hoofdrol, toen hij was doorgebroken maar onderuit werd gehaald door Wooh. Laatstgenoemde verdediger kon met een directe rode kaart vertrekken.

Het overtal van Lille kwam in de tachtigste minuut dan eindelijk op voorsprong. Nabil Bentaleb, die zijn eerste minuten weer maakte nadat hij in juni vorig jaar door een hartstilstand was getroffen, tikte de rebound binnen na een corner: 0-1.

Daarna raakte Akpom nog de lat, op aangeven van Bakker. In de 86ste minuut was het dan eindelijk raak voor de Engelsman, die het duel met een schuiver in de lange hoek besliste: 0-2. Lille staat nu vijfde in de Ligue 1, Rennes dertiende.