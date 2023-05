Ajax houdt rekening met staken en treft voor 12.000 euro voorbereidingen

Zondag, 28 mei 2023 om 14:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:31

Ajax houdt er rekening mee dat het uitduel met FC Twente van zondag definitief wordt gestaakt, zo meldt De Telegraaf. In dat geval reist de selectie niet terug naar Amsterdam, maar naar het Van der Valk Hotel in Hengelo waar voor de nacht van zondag op maandag 35 kamers zijn geboekt. Ajax reisde onlangs twee keer binnen drie dagen af naar FC Groningen om het na tien minuten gestaakte duel aldaar af te maken.

De KNVB heeft onlangs bepaald dat duels die definitief worden gestaakt wegens voorwerpen op het veld een dag later om 12.00 uur moeten worden uitgespeeld. Volgens De Telegraaf kost de extra voorbereiding Ajax in ieder geval 12.000 euro. De hotelkamers in Hengelo zijn niet te annuleren en voor het eten van zondagavond moet sowieso de helft worden betaald. Mocht Twente - Ajax zondag gewoon worden uitgespeeld, dan hoeft de andere helft niet te worden overgemaakt.

Ajax kreeg twee weken geleden te maken met het definitief staken van het uitduel met Groningen vanwege rookbommen en een veldbetreder. Het bleek om een georganiseerde actie van de Groningen-supporters te gaan, zowel tegen de eigen club als tegen Ajax. Op Facebook werd onder meer opgeroepen om de Amsterdammers 'heen en weer te laten rijden'. Een dergelijke actie werd al gevreesd door Groningen, dat al had besloten om vuurwerkhonden in te zetten. Die konden het gooien van de rookbommen echter niet voorkomen.

Arbiter Jeroen Manschot besloot na het eerste incident, dat na 5 minuten en 50 seconden plaatsvond, nog te hervatten. Nog geen drie minuten na de hervatting ging het opnieuw mis. Er werd wéér iets op het veld gegooid, waarop de ploegen opnieuw van het veld stapten. Bezoekers besloten daarop massaal de Euroborg te verlaten. Niet veel later werd omgeroepen dat het duel definitief gestaakt was. Twee dagen later werd het duel uitgespeeld: Ajax verliet Groningen met een 2-3 overwinning.