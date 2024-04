Ajax heeft Philippe Sandler gescout: dit is de uitkomst

Ajax heeft voorlopig geen interesse in Philippe Sandler, zo meldt Bart Sanders in de Pantelic Podcast. Na het optreden van de 27-jarige verdediger van NEC in de bekerfinale tegen Feyenoord (1-0 verlies) werd de roep in Amsterdam om Sandler steeds luider, maar Ajax hapt niet toe.

Met name Mike Verweij van De Telegraaf tipt Sandler al wekenlang aan Ajax. "Ajax zal toch wat moeten, die kunnen niet voor het derde jaar op rij 120 miljoen uitgeven", zei Verweij maandag in de podcast Kick-off.

“Ajax zal dus inventief moeten zijn", stelt Verweij. "Sandler is gratis naar NEC gekomen. Ik denk dat je hem voor drie tot vijf miljoen euro kunt ophalen. Verkoop je dan Josip Sutalo, dan denk ik wel dat je hier wel een veel betere speler aan hebt. Als ik Ajax was, zou ik dus onmiddellijk Sandler halen."

Ajax wil daar geen gehoor aan geven, zo weet Sanders. "Ajax heeft Sandler gescout, maar die is 'afgescout'", zo klinkt het in de Pantelic Podcast. "Voor Ajax is het voorlopig in ieder geval geen optie. De voorkeur gaat uit naar anderen."

Pieter Zwart van Voetbal International zal dat niet meer dan logisch vinden. De hoofdredacteur van het blad vindt Sandler geen goede optie voor Ajax. "Ik verbaasde me over de lovende kritieken die Sandler ontving na de bekerfinale", zei Zwart in een video-item. "Dat toont wel aan dat in Nederland alleen gekeken wordt of een verdediger kan voetballen."

Zwart wijst op de 'gigantische verdedigingsfout' van Sandler bij het enige doelpunt in de bekerfinale. "Santiago Gimenez loopt weg bij Sandler, die er een beetje achteraan sjokt. Die staat vervolgens op vier meter te dekken bij Gimenez, waardoor de pass naar Igor Paixão kan komen. Later was er ook nog een moment met Ayase Ueda die vrij voor de keeper kwam, een vergelijkbare fout van Sandler."

"Het verdedigen bij Sandler gaat allemaal met een gemakzucht...", aldus Zwart. "Dat zie ik iedere wedstrijd die ik van hem kijk."

