Ajax heeft drie opties voor spelen thuisduels in eventuele play-offs

Ajax heeft een probleem als het een of meerdere thuiswedstrijden moet spelen voor de play-offs om Europees voetbal, zo schrijft De Telegraaf. De Amsterdammers kunnen vanwege geplande concerten van De Toppers niet terecht in de eigen Johan Cruijff ArenA, mocht het onverhoopt tot play-offs voor een Conference League-ticket komen. Er liggen naar verluidt nu drie alternatieven klaar.

Ajax werd zondag historisch afgeslacht door Feyenoord, dat de Amsterdammers de grootste nederlaag uit de clubhistorie toebracht (6-0). Door de zege van NEC bij Vitesse (0-3) is Ajax in de Eredivisie afgedaald tot plek zes.

Normaal gesproken spelen de nummers vijf tot en met acht in de play-offs om een tweedevoorrondeticket in de Conference League. Bij bekerwinst van Feyenoord in de finale tegen NEC schuift dat op naar de nummers zes tot en met negen. Met een vijfde plek zou Ajax de play-offs dus nog kunnen ontlopen; die zou dan een Europa League-ticket (voor de derde voorronde) kunnen opleveren.

Nu de Amsterdammers zesde staan in de competitie, moeten de hoofdstedelingen serieus rekening gaan houden met deelname aan die verafschuwde play-offs. Daarvoor wordt al ongeveer een half jaar gezocht naar een nieuwe locatie om een eventueel thuisduel te kunnen spelen.

Volgenszijn er drie opties voor Ajax als het onverhoopt in de play-offs terechtkomt: spelen op Sportpark de Toekomst, de wedstrijd omdraaien of de wedstrijd op een andere locatie spelen.

De ochtendkrant schrijft dat aan alle drie opties ‘haken en ogen’ vastzitten. Mocht Ajax uitwijken naar Sportpark de Toekomst, dan moeten de gemeente Amsterdam en de KNVB beslissen of publiek daar wel is toegestaan.

Zowel de halve finale als de finale worden gespeeld over één duel en de hoogst geklasseerde club speelt een thuiswedstrijd. Bij het omdraaien van de wedstrijd hebben de tegenstanders van Ajax ongeacht hun eindklassering een thuisvoordeel, terwijl het spelen op een andere locatie niet eenvoudig zal zijn vanwege de korte voorbereidingstijd. Bovendien is men afhankelijk van de andere deelnemers aan de play-offs.

NEC heeft nu één punt meer dan de Amsterdammers en treft nog: PEC Zwolle (thuis), AZ (thuis), Excelsior (uit), Feyenoord (thuis) en Almere City (uit). Op 21 april spelen de Nijmegenaren bovendien nog de finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord.

Ajax kent op papier een eenvoudiger programma met FC Twente (thuis), Excelsior (thuis), FC Volendam (uit), Almere City (thuis) en Vitesse (uit) als tegenstanders.

Ook Go Ahead Eagles en FC Utrecht maken nog kans om dit seizoen vijfde te eindigen. Beide ploegen hebben op dit moment drie punten minder dan Ajax.

