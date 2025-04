'Ajax heeft besloten om niet met mij verder te gaan... Ik had dingen anders moeten doen'

Na een jaar waarin verwachtingen en realiteit ver uit elkaar lagen, komt er een voortijdig einde aan de samenwerking tussen Ajax en trainer Hesterine de Reus. Wat begon met ambities op meerdere fronten, eindigt waarschijnlijk in een seizoen zonder eremetaal én zonder vervolg.

De laatste maanden werd de positie van De Reus steeds wankeler. Een kansloze 5-1 nederlaag tegen FC Twente betekende niet alleen een enorme klap voor de titelkansen, maar markeerde ook symbolisch het einde van een moeizaam jaar. Officieel stapte de 63-jarige coach op na ‘nieuwe inzichten’ van beide partijen, maar over de ware reden van haar vertrek blijft ze bewust vaag.

Het seizoen werd getekend door sportieve teleurstellingen en publieke uitspraken die regelmatig tot discussie leidden. Zo ontstond er verbazing toen De Reus zich relatief luchtig uitliet over de vroege Champions League-exit. Ook haar openheid over jeugdherinneringen aan De Kuip viel in slechte aarde bij een deel van de achterban, en haar vroegtijdige afstand van de titelstrijd na een verlies tegen PSV – terwijl de achterstand minimaal was – riep vragen op.

Zelf erkent De Reus dat haar woorden impact hebben gehad. “Bij een club als Ajax komt alles onder een vergrootglas te liggen. Dat hoort erbij, maar je moet daar ook mee om kunnen gaan,” zegt ze op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Twente, opgetekend door het Algemeen Dagblad. Spijt spreekt ze niet expliciet uit, maar geeft wel toe dat ze dingen wellicht anders zou aanpakken met de kennis van nu.

Hoewel De Reus formeel nog een doorlopend contract had, werd haar vertrek net voor een cruciale wedstrijd bekendgemaakt. Een opvallend moment, dat zij wijt aan de clubleiding. “Er is nooit een perfect tijdstip voor zoiets. Ajax heeft ervoor gekozen het nu te communiceren, en daar leg ik me bij neer.”

Gedurende het seizoen veranderde er veel binnen de clubstructuur, waaronder het tijdelijk vertrek van technisch manager Daphne Koster – de vrouw die haar aanvankelijk binnenhaalde. De Reus geeft aan dat dit invloed heeft gehad op de koers. “Dingen zijn onderweg veranderd, maar ik wil daar verder niet te veel over kwijt.”

In haar terugblik toont De Reus zich zelfkritisch. De selectie, jong en relatief smal, moest veel wedstrijden spelen – ook door internationale verplichtingen. “Misschien heb ik onderschat hoeveel impact dat zou hebben. Achteraf gezien had ik meer moeten sturen op herstel en rust. Vermoeidheid werkt door op alle vlakken, ook op scherpte en drive.”

Desondanks kijkt ze met opgeheven hoofd naar de toekomst. “Voetbal is en blijft mooi, ook na een zwaar seizoen. Ik geloof nog steeds dat ik iets toe te voegen heb als coach.”