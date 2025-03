Ook intern bij Ajax irritatie over 'onhandige' uitspraak Hesterine de Reus: 'Het was stom van haar'

Hesterine de Reus deed vorige week nogal wat stof opwaaien. De trainer verklaarde na de 3-1 nederlaag tegen PSV Vrouwen dat haar ploeg de kampioenskansen definitief had verspeeld. Dat was opmerkelijk, daar Ajax met nog vier speelronden te gaan slechts één punt achter staat op de koploper uit Eindhoven.

Ik denk dat we vorige week al een stapje hebben gezet om het kampioenschap te verspelen'', verwees de coach naar het 1-1 gelijkspel bij FC Utrecht van een week eerder. ''En hier verspelen we hem definitief, ja'', verzuchtte De Reus na de nederlaag tegen PSV. ''Dat zijn nogal woorden'', wierp verslaggever Sanne van Dongen van ESPN direct op.

De Reus

De Reus komt vijf dagen later terug op de veelbesproken uitspraak na de nederlaag tegen PSV. ''Het was emotie na de wedstrijd'', benadrukt de coach van Ajax. ''Dan kan je zeggen: onhandig. Maar goed, het is weer een nieuwe week. De bal blijft rond en er kan nog van alles gebeuren. We gaan het zien. Het blijft voetbal en het blijven vier wedstrijden.''

''Er was teleurstelling dat we het uit handen hebben gegeven. We gaan er weer voor en we hebben de intentie om die vier wedstrijden te winnen. Dat is alles wat we kunnen doen en dat gaan we dan ook doen'', geeft De Reus de strijd om de landstitel nog lang niet op.

De clubleiding van Ajax vond het niet nodig om De Reus op haar bijzondere uitspraak aan te spreken. Wél sprak de trainer uitgebreid met haar spelersgroep. Er is een streep gezet onder de zeperd in Eindhoven en de focus ligt volledig op de laatste vier wedstrijden van dit seizoen, te beginnen met het thuisduel met ADO Den Haag van zondag.

''Volgens mij is er een goede energie'', kijkt De Reus vol optimisme uit naar de beslissende fase van het seizoen. ''Dat is eigenlijk altijd wel zo. We gaan op naar een nieuwe wedstrijd.''

De Reus merkt dat haar spelers niet gebukt gaan onder de nederlaag in de topper tegen PSV. ''Ze kunnen niet van het veld afgeslagen worden. Ze hebben nog steeds heel veel plezier, energie en intenties om nog een aantal goede wedstrijden te spelen.''

Spitse

Aanvoerder Sherida Spitse reageert bij ESPN op de woorden van De Reus van afgelopen zaterdag. ''We hebben er intern over gesproken, en het is niet slim. Het is een beetje stom, en dat weet ze zelf ook. Maar we moeten de knop omzetten om zondag weer te spelen.''