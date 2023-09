Ajax haalde toptalent in huis: ‘Mijn mond viel echt open, zo uitzonderlijk’

Woensdag, 13 september 2023 om 11:52 • Lars Capiau • Laatste update: 12:18

In België is men zeer te spreken over Ethan Butera, die eerder deze zomer RSC Anderlecht verruilde voor Ajax. De zeventienjarige verdediger maakte, in de schaduw van Borna Sosa en Sivert Mannsverk, op Deadline Day de overstap naar Amsterdam, een transfer waar naar verluidt zo'n anderhalf miljoen euro mee gemoeid was.

"Ik ken hem als één van de grootste talenten van het Belgische voetbal, zeker op zijn positie en in zijn leeftijdscategorie", steekt commentator Jeroen Roppe van de Belgische zender Eleven Sports de loftrompet in gesprek met Ajax Showtime. "Hij was één van de spelers die mij het meest opviel op het tweede niveau van België. Hij is een stijlvolle, sierlijke en stevige centrale verdediger."

"Mijn mond viel echt open van de volwassenheid die hij had", vervolgt Roppe. "Hij zag het heel goed, hij heeft een geweldige pass in de voeten en ik vond hem sterk in de duels, op die leeftijd echt uitzonderlijk. Hij had vooral een enorme aanwezigheid, die ik verbluffend vond op die jonge leeftijd", vervolgt Roppe. "Zijn passing is heel verzorgd, hij durft naar voren te komen en dat zonder paniek te veroorzaken. Hij is echt iemand die een grote indruk op mij gemaakt heeft."

Sven van Londersele is namens Het Laatste Nieuws ook onder de indruk van de jonge Belg, die als linksachter en linker centrale verdediger uit de voeten kan. Hij zag na Rayane Bounida Ajax opnieuw een groot talent uit de Anderlechtse jeugdopleiding wegkapen. "Vroeger heeft Butera ook vaak op het middenveld gespeeld en later is hij een linie naar achteren gezet. Daardoor is hij voetballend heel sterk en kan hij in aanvallend opzicht ook een bijdrage leveren. Hij is ook best wel snel en wendbaar. Dat zijn zijn grootste troeven en die zullen ze bij Ajax ook graag willen zien."

Bij Anderlecht kwam Butera bijna tot zijn debuut, maar een blessure gooide roet in het eten. Toch wilden de Belgen maar wat graag verlengen met de verdediger, die tot de zomer van 2024 vastlag in Brussel."Het kwam voor ons als een verrassing dat hij wegging, want Anderlecht wilde echt moeite doen om hem langer te houden", legt Van Londersele uit. "De club heeft hem ook verschillende aanbiedingen gedaan om zijn contract te verlengen, maar daar is hij niet op ingegaan. Anderlecht moest hem dus wel verkopen om nog een bedrag aan hem over te houden."