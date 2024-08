Ajax geeft hoog op van 3 talenten, die Daniele Rugani over een jaar moeten opvolgen

Ajax heeft hoge verwachtingen van Nick Verschuren (19), Jorthy Mokio (16) en Aaron Bouwman (16), zo schrijft journalist Johan Inan in een analyse over de komst van Daniele Rugani (30) in het Algemeen Dagblad. De clubleiding verwacht dat het drietal binnen nu en een jaar rijp is voor de stap naar de hoofdmacht om Rugani op te volgen.

In zijn artikel legt Inan uit waarom Rugani op huurbasis naar Amsterdam is gehaald. “Dat is een bewuste keuze. Rugani is gehaald om de club dit seizoen met zijn routine te helpen. De directie wil niet dat hij daarna de doorstroom van getalenteerde spelers op die positie kan blokkeren.”

Volgens de journalist heeft Rugani zijn mogelijke opvolgers bij Ajax al aan het werk gezien. “Twee jongelingen zag Rugani op maandag, zijn eerste dag in Amsterdam, al spelen. De tweede 'aankoop' landde 's morgens op Schiphol, werd 's middags gekeurd en nam met Farioli 's avonds een kijkje bij Jong Ajax.”

“Daar zag de Italiaanse nieuweling onder anderen Nick Verschuren en Jorthy Mokio aan het werk. Twee talenten van wie Ajax hoog opgeeft”, weet Inan. “Hetzelfde geldt voor Aaron Bouwman, die in de voorbereiding al de nodige minuten maakte.”

“De clubleiding en de staf houden er rekening mee dat zij binnen nu en een jaar rijp zullen zijn voor de stap naar de hoofdmacht. En dan kan de behulpzame Italiaan weer wijken”, concludeert Inan.

De negentienjarige Verschuren is een rechtsbenige verdediger die al sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax rondloopt. Namens Jong Ajax kwam de mandekker al achttien keer in actie. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo’n 300.000 euro. Verschuren ligt nog tot medio 2026 vast in Amsterdam.

De zestienjarige Aaron Bouwman staat te boek als een groter talent. In 2018 werd hij door Ajax opgepikt bij de Koninklijke HFC. Onlangs maakte Bouwman zijn debuut in Jong Ajax. Het tot medio 2027 vastliggende talent uit Haarlem kan in de toekomst interessant zijn voor clubs uit de Premier League, daar Bouwman beschikt over Engelse roots. Zijn jeugdinterlands speelt hij echter namens Oranje.

De piepjonge Mokio kwam deze zomer over van KAA Gent. Ajax moest enkel een bescheiden opleidingsvergoeding aftikken, terwijl Transfermarkt de marktwaarde van de linksbenige Belg schat op zo’n 1,5 miljoen euro. Mokio heeft zijn eerste twee wedstrijden namens Jong Ajax al in de benen.