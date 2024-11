Ajax geeft Europees succes PSV en Feyenoord geen vervolg en verliest van Real Sociedad

Ajax is er donderdagavond niet in geslaagd het Nederlandse succes van Feyenoord en PSV een vervolg te geven. In het Europa League-duel met Real Sociedad vergat de ploeg van trainer Francesco Farioli zich te belonen en gingen de Amsterdammers onderuit door opwellingen van met name Takefusa Kubo: 2-0. Met tien punten blijft Ajax, ondanks de nederlaag, nog wel in de top acht van de Europa League staan.

Remko Pasveer begon onder de lat in de Reale Arena, waar de Amsterdamse verdediging weinig verrassend bestond uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Door het ontbreken van Kenneth Taylor (geschorst) en Davy Klaassen (niet speelgerechtigd) mochten Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis opdraven op het middenveld, waar zij aanvoerder Jordan Henderson vergezellen.

De aanvallers van dienst hadden het vizier allerminst op scherp staan. Eerst schoot Chuba Akpom op onverklaarbare wijze ruim naast na een razendsnelle omschakeling, terwijl Brian Brobbey na een gekraakt schot van Fitz-Jim op de paal schoot.

Brobbey, die bij veel zware duels betrokken was, moest zich in de 33ste speelminuut noodgedwongen laten vervangen. Na een harde botsing met doelman Álex Remiro ging de spits van Ajax hard naar de grond en werd hij gewisseld voor Christian Rasmussen. Laatstgenoemde hielp overigens direct na zijn invalbeurt een grote kans om zeep.

Op slag van het rustsignaal kwam Ajax nog goed weg, want Mikel Oyarzabal kreeg van drie meter afstand de kans om binnen te schieten. De spits had echter te veel tijd nodig om te draaien en kon zijn inzet geen kracht en richting meegeven.

Na een uur spelen kwam ook Fitz-Jim dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot van afstand raakte de paal. Enkele minuten later vuurde Jon Amburu aan de overzijde een serieus waarschuwingsschot af, want hij dacht te scoren uit een vrije trap vanaf de linkerkant. Hij scoorde echter vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd.

De volgende treffer van Real Sociedad telde wel. Na fraaie combinatievoetbal snelde Kubo door de Amsterdamse defensie en hij bezorgde de bal bij Ander Barrenetxea, die in bij de tweede paal kon binnentikken: 1-0. Het leek erop dat Farioli de nederlaag accepteerde, want onder meer Berghuis, Traoré, Hato en Fitz-Jim werden gewisseld. In de slotfase bepaalde Kubo de eindstand na een fraaie solo en een schot in de verre hoek op 2-0.