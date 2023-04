‘Ajax gaat op Scandinavische tour en toont interesse in Zweedse talenten’

Donderdag, 27 april 2023 om 11:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:31

Ajax heeft belangstelling voor de talenten Williot Swedberg en Hugo Larsson. Dat meldt het Zweedse medium Fotbolldirekt. De achttienjarige Larsson staat momenteel onder contract bij Malmö FF, terwijl Swedberg Zweden in de zomer van 2022 verliet voor een transfer naar Celta de Vigo. De inmiddels negentienjarige middenvelder werd een jaar geleden eveneens in verband gebracht met PSV.

Larsson is op jonge leeftijd al een vaste waarde bij Malmö FF. Hij kwam bij de Zweedse topclub tot nog toe tot 53 officiële duels, waarin hij goed was voor één goal en drie assists. Een overstap naar AFC Bournemouth werd in januari nog door Larsson afgewezen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano kan de eenvoudig international rekenen op interesse van meerdere Europese topclubs.

Swedberg staat momenteel onder contract bij Celta de Vigo, waar hij in zijn eerste seizoen nauwelijks aan spelen is toegekomen. De jongeling kwam tijdens zes invalbeurten niet verder dan een totaal van 129 speelminuten. Afgelopen zomer maakte hij als grote belofte nog voor 5,5 miljoen euro de overstap van Hammarby IF naar Celta. Swedberg moet naar verluidt vijf tot zes miljoen euro kosten.

De interesse van Ajax in Swedberg is niet nieuw. Het Zweedse SportExpressen meldde in mei vorig jaar dat de middenvelder al geruime tijd op de radar van de Amsterdammers zou staan toen hij nog onder contract stond bij Hammarby. Ook PSV had hem op dat moment in het vizier. Technisch manager Jan Vennegoor of Hesselink zou destijds op de tribune hebben gezeten om het talent van dichtbij aan het werk te zien.