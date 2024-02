Ajax gaat met Chuba Akpom in de basis op jacht naar Europese zege

De opstelling van Ajax voor het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt is bekend. Trainer John van ‘t Schip haalt Carlos Forbs uit de basis, waardoor Kristian Hlynsson doorschuift naar de linksbuitenpositie en Chuba Akpom op 10 terechtkomt. Devyne Rensch is fit genoeg bevonden en staat als linksback opgesteld. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De Duitser ziet een viermansverdediging voor zich staan, bestaande uit Tristan Gooijer, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Rensch. Laatstgenoemde ontbrak afgelopen weekend nog wegens een blessure, maar is inmiddels fit verklaard.

Op het middenveld staat Jordan Henderson op 6 en Kenneth Taylor op 8. Akpom is de nieuweling in het elftal ten opzichte van het verloren duel met sc Heerenveen (3-2). De Engelsman liet zich tijdens zijn invalbeurt in Friesland gelden met een treffer. Hlynsson schuift door naar de linkerkant, terwijl Steven Berghuis op de rechterflank staat. Brian Brobbey is de spits.

Van ‘t Schip leed in Heerenveen zijn eerste competitienederlaag van het seizoen, waardoor de kansen op plek 3 een stuk zijn afgenomen. Berghuis vindt desondanks dat Ajax ‘robuuster’ wordt. “Dat denk ik wel, alleen gaat het met stapjes”, vertelde hij woensdag op de persconferentie. “Heerenveen was daar weer een goed voorbeeld van, dat we gewoon nog werk te doen hebben. Dat is ook niet erg, het is nu eenmaal de situatie waar we in zitten.”

Voor Van ‘t Schip gaat de ontwikkeling van zijn elftal ‘nooit snel genoeg’. “Ik zie zeker dat het robuuster wordt. In wat we wél gepresteerd hebben zijn er duidelijke verbeteringen. Maar wat Steven gezegd heeft klopt. De ontwikkeling van het team is op dit moment zoals het is. Het is jong en het is nog niet altijd zo dat we de controle over een wedstrijd hebben. Zondag is een wedstrijd waar we toch duidelijk aan de onderkant zaten.”

Het contrast met de prima wedstrijd tegen PSV (1-1) was groot. “Na PSV hadden we verwacht meer vertrouwen en duidelijkheid te hebben. Ik heb de jongens ook aangegeven dat we iedere wedstrijd honderd procent gefocust moeten zijn. We kunnen niet een stap minder zetten. Als dat onbewust wel gebeurt, of de focus is niet helemaal zoals het moet zijn, krijg je ook wedstrijden die je gewoon kan verliezen. We hebben ook een aantal wedstrijden gehad dat we wel aan de goede kant van de score zaten, maar zo zit de selectie in elkaar. Die ontwikkeling gaat wel naar boven toe, maar als trainer wil je dat het sneller gaat.”

Bodø-trainer Kjetil Knutsen werd afgelopen zomer hevig gelinkt aan de trainersvacature bij Ajax, maar van een samenwerking kwam het niet. Mogelijk is dat aankomende zomer anders, wanneer Van ‘t Schip terugtreedt. Vragen over een mogelijke samenwerking in Amsterdam ontweek Knutsen. “Ik heb veel respect voor Ajax, de trainer en de club. Ik ben heel blij dat ik trainer van Bodø/Glimt ben en we hebben een hele belangrijke wedstrijd voor de boeg. Dat is nu het belangrijkste en daar wil ik het graag bij laten.”

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch; Henderson, Akpom, Taylor; Berghuis, Brobbey, Hlynsson.

