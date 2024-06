Ajax-flop Georges Mikautadze bereikt akkoord en staat op randje van toptransfer

Het heeft er alle schijn van dat Georges Mikautadze nog voor het eind van dit EK een toptransfer te pakken heeft. Fabrizio Romano meldt vrijdagochtend dat de Georgiër (23) persoonlijk akkoord is met AS Monaco, dat hem wil losweken bij FC Metz. Metz kocht Mikautadze nog geen maand geleden terug van Ajax, waar hij gigantisch flopte. Monaco en Metz zijn nog wel in gesprek over een transfersom.

Mikautadze is momenteel hot topic in het Europese voetbal. De aanvaller geldt als topscorer van het EK, waar hij driemaal het net wist vinden in de groepsfase. En dat na een veelbewogen seizoen, waarin hij naar Ajax transfereerde, flopte, op huurbasis verkaste naar zijn oude club Metz en voor drie miljoen minder dan ze hadden betaald weer definitief terugkeerde. Nu staat Mikautadze wederom voor een exit.

De behendige rechtspoot is namelijk persoonlijk akkoord met Monaco, de nummer twee van afgelopen Ligue 1-seizoen. Volgens eerdere berichtgeving van L'Équipe hebben de Monegasken minimaal twintig miljoen euro over voor Mikautadze. Romano schrijft dat er al een officieel bod is gedaan, waar Metz zich momenteel over beraadt. Hoeveel dat bod bedraagt, is niet bekend.

Wel is bekend wat Mikautadze vanaf de winterstop heeft gepresteerd. Na slechts 9 officiële duels bij Ajax, waarvan het merendeel invaller, behoedde hij Metz met elf goals in twintig duels in eerste instantie voor degradatie. Via de play-offs ging het vervolgens alsnog mis. Desalniettemin besloten les Grenatz de koopoptie van dertien miljoen euro twijfelloos te lichten. Ajax betaalde Metz een jaar daarvoor nog drie miljoen meer.

Afhankelijk van Georgië's verdere prestatie op het EK, zou Mikautadze zijn marktwaarde nog verder op kunnen vijzelen. Zondag staat de stuntploeg van Willy Sagnol tegenover het nog foutloze Spanje, dat geldt als een van de titelfavorieten deze zomer.

Mikautadze vertegenwoordigt volgens Transfermarkt nu een marktwaarde van vijftien miljoen euro. Ook Olympique Lyon en RC Lens hebben de Georgiër naar verluidt op de korrel.

