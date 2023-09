Ajax-fans protesteren met spandoek en kiezen ander slachtoffer dan Mislintat

Donderdag, 21 september 2023 om 19:23 • Mart van Mourik

Ajax-fans eisen het vertrek van de Raad van Commissarissen. Door middel van een spandoek bij de parkeerplaats van trainingscomplex De Toekomst uiten supporters hun onvrede over de Ajax-top, die als verantwoordelijke wordt gezien voor de crisis in de Johan Cruijff ArenA. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat blijft buiten schot in de actie van de aanhangers.

Supporters hebben zich enkele uren voor de aftrap van het Europa League-duel met Olympique Marseille al laten gelden en zij maken duidelijk dat er spoedig iets moet veranderen bij Ajax. “Wij willen Ajax-DNA aan de top! RvC rot op”, zo valt er te lezen op het hek van De Toekomst, op ruim een kilometer van het strijdtoneel van later op de avond.

Ajax-fans protesteren met spandoek: ‘Wij willen Ajax-DNA aan de top, rvc rot op’ https://t.co/YJPmZXuRLX pic.twitter.com/hvnipO4VdP — Eindhovens Dagblad (@ED_Regio) September 21, 2023

De afgelopen dagen nam de onrust exponentieel toe in Amsterdam. Dinsdag onthulde de NOS namelijk dat de club een onderzoek is gestart naar het handelen van Mislintat inzake de transfer van Borna Sosa. De Amsterdammers betaalden op de slotdag van de zomerse transferwindow acht miljoen euro om Sosa over te nemen van Stuttgart.

Die transfer werd afgerond door zaakwaarnemersbureau AKA Global van Arthur Beck. Het kantoor blijkt drie procent van de aandelen te bezitten van Matchmetrics GmbH, een databureau dat deels in handen is van Mislintat. De transferconstructie is waarschijnlijk in strijd met richtlijnen waaraan Ajax zich als beursgenoteerde organisatie moet houden. Ook Stuttgart wil het fijne van de deal weten, bijvoorbeeld of er door Mislintat aan de transfer van Sosa is verdiend.