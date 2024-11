Ajax-fans lachen PSV massaal uit om aankondigingsvideo voor topper

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV, dat er zaterdagochtend al vroeg bij is.

De Eindhovenaren plaatsen om 07.00 uur een video waarin te zien is hoe iemand een sticker plakt op een lantaarnpaal voor de Johan Cruijff ArenA. 'Ajax - PSV', valt er te lezen op het plakplaatje, aangevuld met de hashtag (#ajapsv) en het aanvangstijdstip (18.45 uur) van de topper in Amsterdam. "Wij zijn Eindhoven", schrijft PSV boven de video.

De meeste clubs pakken tegenwoordig volop uit met aankondigingvideo's voor topwedstrijden. PSV houdt het zaterdagochtend dus kort en bondig. Op social media zorgt dat voor hoongelach, voornamelijk bij Ajacieden. “Kippenvel”, luidt een van de vele cynische reacties. Anderen vragen zich af waarom PSV de moeite heeft genomen om voor negen seconden naar Amsterdam af te reizen.

Ook supporters van PSV reageren verbaasd. “Vraag mij oprecht af wie bij het mediateam dit een heel goed idee vond. Of is het budget op?” Een andere Eindhovenaar laat weten dat het tijd is voor een evaluatie op de communicatieafdeling. Ajax plaatste zaterdagochtend, traditiegetrouw om 07.34 uur, enkel een foto.