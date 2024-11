Ajax-fans applaudisseren tijdens speciale minuut bij duel van Ajax Legends

Een bijzonder moment tijdens de wedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends van zondagmidag. In de veertiende minuut werd namelijk stilgestaan bij Johan Cruijff, de legende van Ajax die in maart 2016 op 68-jarige overleed aan de gevolgen van kanker.

Een keur aan grote namen maakt zondag zijn opwachting ter ere van het 125-jarig bestaan van Ajax in maart 2025. Bij de Ajax Legends, onder leiding van Louis van Gaal, doen onder meer Siem de Jong, Frank en Ronald de Boer, Jari Litmanen en Shota Arveladze mee.

Aan de kant van Real Madrid Legends staan onder meer Iker Casillas, Fernando Morientes, Christian Karembeu en Steve McManaman op het veld. José Antonio Camacho is de trainer van de clubiconen van de Spaanse club.

Er klonk luid applaus van de tribunes toen op de schermen in de Johan Cruijff ArenA oude beelden werden getoond van Cruijff als voetballer. Onder meer een fraaie lob tegen ADO Den Haag kwam voorbij.

Jordi Cruijff, die overigens nooit uitkwam in het eerste van Ajax, kwam tijdens het eerbetoon van zijn vader ook even in beeld.

Johan Cruijff veroverde als speler van Ajax driemaal de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League. Als trainer loodste hij de Amsterdamse club in 1987 naar de eindzege in de Europacup II.

De geboren Amsterdammer bezorgde FC Barcelona in 1992 de Europa Cup I, de eerste keer dat de Catalanen de belangrijkste Europese clubprijs veroverden. Na zijn ontslag in 1996 trainde Cruijff geen club meer.