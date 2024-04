‘Ajax en Real Madrid geïnteresseerd in Spaans jeugdinternational Carlos Espí’

Ajax, Real Madrid en Sporting Portugal hebben Levante-spits Carlos Espí (18) op de radar staan, zo meldt journalist Xavi Jorquera van Esport Base Media, een lokaal medium uit Valencia. Daarbij zou de Koninklijke zelfs al geïnformeerd hebben naar de boomlange aanvalsleider uit Valencia.

Bij Levante, waar hij zich toont als een ware goaltjesdief in de jeugdopleiding, ligt Espí tot medio 2027 vast. Las Granotas hebben zelfs nog de optie om die verbintenis met twee seizoenen te verlengen. Toch hoopt Real Madrid op korte termijn toe te slaan en Espí naar de Spaanse hoofdstad te halen.

De clubleiding van Real Madrid zou al bij Levante hebben aangeklopt om te informeren naar Espí. Van een formeel bod is volgens Jorquera nog geen sprake. Ook is vooralsnog onbekend wat de nummer elf van LaLiga2 vraagt voor zijn diensten. Jorquera zegt binnenkort meer nieuws te hebben over Espí.

Vanuit het buitenland zouden Ajax en Sporting Portugal de situatie van Espí monitoren. De 1,94 m lange spits debuteerde op 18 februari in de hoofdmacht van Levante tijdens het uitduel met Racing Ferrol (0-0). Espí kwam 7 minuten voor het laatste fluitsignaal binnen de lijnen, maar wist de ban niet te breken.

Vervolgens zat Espí nog een aantal keer op de bank, maar tot dusver moet hij het vooral hebben van trainingen met het eerste elftal. Zijn wedstrijden speelt hij voornamelijk in Levante Onder 19, waarbij hij vaak trefzeker is.

Daarmee speelde hij zich ook in de kijker bij José Lana, de bondscoach van Spanje Onder 19. In februari speelde Espí zijn eerste twee interlands namens dat beloftenelftal. De Spanjaard was direct tweemaal trefzeker tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen. Bij Spanje Onder 19 speelt Espí onder meer samen met toptalenten als Héctor Fort (FC Barcelona), Marc Guiu (FC Barcelona) en Assane Diao (Real Betis).

In het verleden had Ajax diverse Spanjaarden onder contract staan. Tot grote successen leidde dat echter nog niet. Onder meer Juanfran, Roger García, Gabri, Ismael Urzaiz, Albert Luque, Oleguer, Isaac Cuenca en Bojan Krkic droegen het shirt van de Amsterdamse recordkampioen.

