Ajax en AS Roma maken transfer van Devyne Rensch wereldkundig

Ajax heeft de verkoop van Devyne Rensch aan AS Roma wereldkundig gemaakt. De verdediger werd dinsdag al gespot in Rome, waar hij de medische keuring heeft doorstaan en een contract tot medio 2029 tekent. Rensch gaat met rugnummer 2 spelen en krijgt volgens Italiaanse media een jaarsalaris van 1,2 miljoen euro.

"Het was geen gemakkelijke beslissing om Devyne op dit moment te laten gaan", spreekt technisch directeur Alex Kroes op de clubkanalen van Ajax. "Als een speler uit eigen kweek en een onbetwiste basisspeler zullen we hem hier zeker missen."

"Hij stond te popelen om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en nu heeft hij de kans om zijn kwaliteiten te laten zien in één van de beste competities van Europa. We hebben Devyne het allerbeste gewenst en hopen dat hij in Italië net zo succesvol zal zijn als hij hier bij Ajax is geweest."

De 22-jarige Rensch maakte sinds 2016 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en kwam uiteindelijk tot 156 duels in de hoofdmacht. Daarin had de verdediger met tien goals en twaalf assists ook een aanvallende bijdrage.

Rensch verlaat Ajax 1 moet drie prijzen op zak. Zowel in 2021 als 2022 werd hij met de Amsterdammers kampioen van Nederland. In 2021 veroverde Ajax tevens de TOTO KNVB Beker.

Rensch lag nog tot medio 2025 vast, waardoor Ajax voor een lastige keuze kwam te staan: verkopen of hem behouden en transfervrij de deur uit laten gaan. Ajax opteerde voor een verkoop en houdt er minimaal vijf en maximaal zes miljoen euro aan over.

Rensch gaat in Stadio Olimpico de concurrentiestrijd aan met Zeki Celik en Saud Abdulhamid. Geen van die spelers heeft tot op heden een onuitwisbare indruk achtergelaten bij I Giallorossi, die het donderdag in Alkmaar opnemen tegen AZ.