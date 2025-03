Ajax en Antony vinden elkaar eindelijk in conflict over tonnen aan boetes

Ajax en Antony zijn tot een schikking gekomen, zo maakt de Amsterdamse club vrijdag wereldkundig. De Braziliaanse vleugelaanvaller had een arbitragezaak aangespannen tegen zijn voormalig werkgever en na een tussenvonnis van de KNVB kwamen beide partijen weer in contact met elkaar. Er is inmiddels een oplossing gevonden waarin zowel Ajax als Antony zich kan vinden.

De leiding van Ajax wenst over de inhoud van de regeling met Antony niet naar buiten te treden. ''Mede gelet op de mooie historie die Ajax en de Braziliaanse aanvaller hebben, zijn alle betrokkenen blij dat de arbitrageprocedure hiermee is beëindigd en dat zij deze kwestie achter zich kunnen laten.''

Antony spande in januari een rechtszaak aan tegen Ajax omdat hij het oneens was met de boetes die hij ontving in zijn Amsterdamse periode. De buitenspeler werd beboet omdat hij enkele trainingen en de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam miste, kort voor zijn vertrek naar Manchester United in augustus 2022.

De kwestie sleepte zich voort en Antony bleef erop staan dat hij nog enkele tonnen tegoed had van Ajax. De vleugelspits gaf geen krimp en klopte uiteindelijk aan bij de arbitragecommissie van de KNVB. Enkele maanden later is er dus een oplossing gevonden voor het geschil.

Ajax en Manchester United kwamen er in 2022 lange tijd niet uit wat betreft de transfersom. Na een slepende kwestie maakte Antony voor 100 miljoen euro de overstap naar de Premier League.

Antony maakte de hooggespannen verwachtingen op Old Trafford nooit echt waar en koos in januari voor een verhuurperiode bij Real Betis. De voormalig Ajacied lijkt helemaal te zijn opgebloeid bij de club uit Sevilla en behoort bijna wekelijks tot de uitblinkers.

Ajax meldt vrijdag voorts dat een eventuele arbitragezaak van Richard Witschge en Anton Scheutjens van de baan is. ''Ajax en de voormalige leden van de technische staf hebben overeenstemming bereikt betreffende een meningsverschil over hun dienstverband dat op 30 juni 2024 geëindigd is.''