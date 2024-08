Ajax en AC Milan naderen akkoord over Vos; transfersom lijkt flink tegen te vallen

Ajax en AC Milan naderen een akkoord over Silvano Vos, zo schrijft Fabrizio Romano. De Italianen hebben dinsdag een bod ingediend en de Amsterdammers lijken daar min of meer tevreden mee. De transfersom zal onder de vijf miljoen euro liggen, al maakt Romano niet bekend hoeveel Ajax precies zal verdienen.

Vos werd onlangs door trainer Francesco Farioli naar Jong Ajax gestuurd en kreeg de boodschap dat hij mocht vertrekken. De middenvelder switchte van zaakwaarnemer, wordt nu begeleid door Pini Zahavi, en hoopte op een buitenlandse transfer.

Milan meldde zich voor de controlerende middenvelder en was al snel persoonlijk rond met hem. Vos en Milan bereikten onlangs een akkoord over een contract voor de lange termijn. De negentienjarige jeugdinternational is enthousiast over het project dat Milan hem heeft voorgeschoteld.

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

Serie A Lazio LAZ 2024-08-31T18:45:00.000Z 20:45 AC Milaan MIL

Een transfer was de afgelopen tijd nog onzeker. Relevo meldde dat Milan enkel een deal wilde sluiten op eigen voorwaarden. Wat de exacte eisen waren van i Rossoneri waren, was nog onbekend. Zondag hebben er gesprekken plaatsgevonden en na het ingediende bod is een akkoord nu nabij.

De transfersom zal onder de vijf miljoen euro bedragen. Dat is op het eerste gezicht een flinke tegenvaller voor Ajax, dat eerst hoopte op minimaal tien miljoen. La Gazzetta dello Sport berichtte vorige week dat Milan niet verder wilde gaan dan zes miljoen euro, maar ook dat bedrag zit er niet in.

Mogelijk zal er sprake zijn van bonussen en een doorverkooppercentage, al is daar nog niets over bekend. Voor de Amsterdammers was verkoop de enige optie, want in een huurdeal zagen zij enorme risico's. Als Vos ook bij een hurende club niet wordt opgesteld, daalt het kapitaal dat hij nu nog vertegenwoordigt gigantisch.

Vos beschikt bij Ajax nog over een contract tot medio 2028. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 2,5 miljoen euro. Vos kwam zeventien keer in actie voor de hoofdmacht van Ajax. Daarin scoorde hij niet en gaf hij ook geen assist. Namens Jong Ajax staat de teller op 57 wedstrijden (6 goals, 4 assists).