Ajax doet talent (18) contractvoorstel; buitenlandse clubs willen toeslaan

Ajax heeft Oualid Agougil een nieuw contractvoorstel gedaan, zo meldt Fabrizio Romano. De achttienjarige middenvelder beschikt over een aflopend contract, maar de Amsterdammers willen dus graag met hem door.

Volgens de transfermarktexpert hebben er door de ‘interne problemen’ die er op dit moment spelen bij de Amsterdammers nog geen vergevorde gesprekken plaatsgevonden tussen Agougil en Ajax.



Agougil maakte in 2019 de overstap van de jeugdopleiding van NAC Breda naar Ajax. In april 2023 debuteerde de middenvelder in het betaald voetbal, toen hij als invaller binnen de lijnen kwam tijdens het gewonnen competitieduel met VVV-Venlo (0-1).

Het bleef voor Agougil het afgelopen seizoen bij die ene invalbeurt. Deze jaargang is hij een van de steunpilaren in de ploeg van trainer Dave Vos. De linkspoot kwam al tot 30 officiële duels, waarvan 18 als basisspeler.

Ajax heeft Agougil een contractaanbieding gedaan, maar door de bestuurlijke chaos zijn de gesprekken over het verlengen van zijn aflopende verbintenis momenteel op een laag pitje komen te staan.

De hoofdstedelingen moeten echter haast maken, willen ze Agougil langer aan zich binden. De jeugdinternational van Nederland Onder 19 kan volgens Romano ook rekenen op concrete belangstelling van verschillende clubs.

Vanuit Italië hebben Frosinone en Udinese interesse, terwijl het Belgische Royal Antwerp FC Agougil komende zomer eveneens transfervrij hoopt over te nemen.

