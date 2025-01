Ajax kijkt in de zoektocht naar een vervanger voor Devyne Rensch niet alleen naar Panathinaikos-verdediger Georgios Vagiannidis. De Telegraaf meldt donderdag dat technisch directeur Alex Kroes in de afgelopen periode diverse lijntjes heeft uitgelegd in de jacht naar een rechtsbenige vleugelverdediger. Ajax wil die positie sowieso goed bezet hebben aan het einde van de transferwindow.

Volgens clubwatcher Mike Verweij zijn de scouts van Ajax ook gecharmeerd van Sael Kumbedi, een negentienjarige verdediger van Olympique Lyon. De Franse back speelde reeds 47 duels voor Lyon, waardoor het de vraag is of Kumbedi interesse heeft in een tussentijdse overstap naar de Eredivisie.

Ook de naam van Mattia Mannini prijkt op het lijstje van Ajax. De verdediger (18) staat onder contract bij AS Roma, dat er alles aan doet om Rensch naar de Serie A te halen. De Ajax-leiding hoopt hierdoor dat het makkelijker wordt om Mannini de omgekeerde weg te laten bewandelen. Er is nog wel twijfel of de Italiaanse jeugdinternational direct meekan in de hoofdmacht.

De Telegraaf benadrukt in de berichtgeving rond Rensch dat het terughalen van Youri Regeer de meest logische optie is voor Ajax. De verdediger van FC Twente heeft een optie in zijn contract in Enschede, waardoor Ajax hem voor vijf miljoen euro kan terughalen.

Kroes houdt naast Rensch ook rekening met een vertrek van Anton Gaaei. De Deense rechtsback vertrekt op zijn vroegst pas aankomende zomer uit de Johan Cruijff ArenA. Joël Veltman en Kenny Tete, met een verleden bij Ajax, staan er in ieder geval goed op bij de technisch directeur.

Zowel Veltman (Brighton & Hove Albion) als Tete (Fulham) beschikt over een contract dat afloopt op 1 juli, waardoor Ajax alvast mag praten met het management van beide verdedigers. Beide spelers verdienen wel een riant salaris in de Premier League en zullen water bij de wijn moeten doen bij een eventuele comeback bij Ajax.

Hoewel Francesco Farioli Rensch het liefst niet kwijt wil, lijkt Kroes voor de resterende miljoenen te kiezen. Woensdagavond kwamen Ajax en Roma dicht bij een akkoord.

Eerder was het gat tussen vraag en aanbod nog 4 miljoen euro. Volgens Gianluca Di Marzio is die kloof inmiddels gehalveerd tot 2 miljoen euro. Het exacte bedrag van het bod dat momenteel op tafel ligt noemt hij echter niet.

De journalist verwacht dat Ajax en Roma binnen 48 uur een akkoord sluiten over Rensch, die in de startblokken staat om naar Italië te vertrekken. Roma maakt haast om mogelijke concurrenten als Everton, Olympique Marseille en Napoli af te troeven.