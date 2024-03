Ajax-coach John van ‘t Schip meldt zich op Instagram: ‘Niets is wat het lijkt’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor John van 't Schip, die zich met een cryptische boodschap meldt op Instagram.

De hoofdtrainer van Ajax heeft dinsdag een enigszins bijzondere post gedeeld op Instagram. Van 't Schip plaatste een foto waarop hijzelf te zien is, coachend tijdens een duel in de Johan Cruijff ArenA, met daarbij een bijzondere tekst.

"Niets is wat het lijkt", schrijft de oefenmeester. "Eén van de grootste uitdagingen in het leven is het doorbreken van patronen. Met opgeheven hoofd durven een ander pad te kiezen." De tekst wordt vergezeld door drie emoji's van een kruis, refererend aan de drie kruisen van de stad Amsterdam.

Mogelijk doelt Van 't Schip met 'het doorbreken van patronen' op de systeemwissel die hij onlangs doorvoerde bij Ajax. In het verloren duel met AZ (2-0) en de gewonnen wedstrijden tegen FC Utrecht (2-0) traden de Amsterdammers aan in een opstelling met vijf verdedigers. Traditiegetrouw speelt Ajax normaliter in een 4-3-3-formatie.

