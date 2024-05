Ajax brengt bod uit op zestienjarige recorddebutant uit Noorwegen

Ajax is in onderhandeling met Lillestrøm SK over een transfer van Daniel Johan Skaarud, zo meldt het Zweedse TV2. Het zestienjarige toptalent, die zowel als links- en rechtsbuiten uit de voeten kan, liep vorig jaar al eens stage bij Ajax, maar koos toen voor een profcontract bij zijn huidige werkgever.

Nu moet het alsnog van een overgang komen, zo zijn de geluiden uit Zweden. Eirik Nesset Hjelvik, voetbalverslaggever van TV2, weet dat er contact is tussen Ajax en Lillestrøm om een transfer te bespreken.

Hjelvik schetst dat Lillestrøm een sterke onderhandelingspositie heeft, gezien het contract van Skaarund en de verregaande belangstelling van Ajax. Het Zweedse medium weet dat er al biedingen zijn gedaan. Momenteel zijn de clubs in gesprek.

Vermoedelijk heeft Ajax een plek in het beloftenteam op het oog voor de jonge Skaarund. Over mogelijke transfersommen worden geen uitspraken gedaan. Sportief directeur Simon Mesfin van Lillestrøm weigert eveneens om commentaar te geven.

De club zou wel openstaan voor een transfer van het zestienjarige talent, zo klinkt het. De inkomsten moeten ervoor zorgen dat de club zich komende zomer kan mengen op de transfermarkt voor het versterken van de A-selectie.

Skaarud beleefde vorig jaar zijn absolute doorbraak bij Lillestrøm, waar hij debuteerde als jongste speler ooit. Zeven dagen na zijn zestiende verjaardag mocht hij voor het eerst invallen tegen Rosenborg.

In totaal zou Skaarud dat seizoen tot vijf officiële wedstrijden komen in de Eliteserien. Dit kalenderjaar maakte hij enkele speelminuten in het bekertoernooi. In totaal staat de teller op zeventien wedstrijden, waarin hij vier keer trefzeker was en eenmaal aangever.

Namens Noorwegen speelde Skaarund verschillende jeugdinterlands. Zo kwam hij al in actie voor de Onder 15, Onder 16 en Onder 17. In veertien interlands kwam hij eenmaal tot scoren.

