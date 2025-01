Ajax blameert zich door blunder van Fitz-Jim gigantisch in Letland

Ajax heeft zich donderdagavond gigantisch geblameerd in de Europa League. De Amsterdammers speelden tegen RFS een belabberde wedstrijd en werden in de slotfase geslacht na een hopeloze fout van Kian Fitz-Jim. Het werd 1-0 voor de Letse ploeg. Daardoor kan Ajax, dat volgende week de competitiefase afsluit met een thuiswedstrijd tegen Galatasaray, een plek bij de top acht vergeten. De Amsterdammers staan nu zestiende met tien punten. Het is voor RFS de eerste Europese zege uit de clubhistorie.

Francesco Farioli voerde ten opzichte van de wedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2 winst) slechts één wissel door, die noodgedwongen was: Daniele Rugani verving de geschorste Jorrel Hato.

Ajax had op de uitermate slechte grasmat in Riga grote moeite om openingen te vinden. RFS speelde vanuit een gesloten organisatie en gokte op de counter, al kwam daar aanvankelijk nauwelijks iets van terecht.

De eerste helft kende heel weinig hoogtepunten. In de openingsfase vuurde Kenneth Taylor een schot af, maar dat bleek een vuurpijl die ver over ging.

Ajax kreeg één hele grote kans in de eerste helft. Vlak voor het rustsignaal werd Brobbey op kenmerkende wijze met de rug naar het doel aangespeeld. De spits legde de bal ijzersterk panklaar voor Kian Fitz-Jim, die wild over schoot.

Ook na rust was het spel van Ajax moeizaam, al wisten de Amsterdammers meer gevaar te stichten dan in het eerste bedrijf. In de 54ste minuut belandde een uitstekende hoekschop van Anton Gaaei op het hoofd van Sutalo, die de bal van de doellijn gehaald zag worden door RFS-spits Janis Ikaunieks.

Farioli bracht met onder meer Wout Weghorst, Chuba Akpom en Steven Berghuis vers bloed, maar Ajax ging er niet beter van voetballen. In de 78ste minuut ging het helemaal mis bij een hopeloze breedtepass van Fitz-Jim, die daarmee Adam Markhiev in vrijheid aanspeelde. De middenvelder van RFS stormde naar het doel en schoot van zeventien meter hard en zuiver binnen: 1-0.

In de 88ste minuut had Fitz-Jim de gelijkmaker op de schoen na een goed passje van Akpom, maar de middenvelder schoot van dichtbij over. In blessuretijd voorkwam Remko Pasveer erger voor Ajax, door een goed schot van Ikaunieks te pareren. De Amsterdammers kwamen er daarna niet meer aan te pas.