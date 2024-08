'Ajax blaast ook interesse in Ligue 1-doelman nieuw leven in'

Ajax heeft het oog laten vallen op Alban Lafont, zo meldt Ouest-France. De Amsterdammers zijn naar verluidt al in gesprek met zijn club FC Nantes. Volgens de berichtgeving hoopt Ajax de 25-jarige doelman komend seizoen te huren met optie tot koop.

De interesse in Lafont is niet nieuw. In de zomer van 2023 werd Ajax ook al aan het jeugdproduct van Toulouse gelinkt. Lafont stond afgelopen zondag nog onder de lat tijdens de seizoensouverture van Nantes, maar heeft groen licht gekregen om te vertrekken.

Nantes gaat Lafont vervangen met de Senegalese doelman Mory Diaw van Clermont Foot, waarmee al een akkoord bereikt is. Van witte rook tussen Ajax en Nantes over een transfer van Lafont zou nog geen sprake zijn.

Deze transferwindow lijkt er bij Ajax op keepersgebied een ware carrousel plaats te vinden. Gerónimo Rulli (Olympique Marseille) en Tommy Setford (Arsenal) werden al verkocht, terwijl Ajax Diant Ramaj nog voor 2 september van de hand wil doen.

Met een eventuele transfer van Duits-Kosovaarse keeper kan Ajax de broodnodige miljoenen ontvangen om de selectie op andere posities te versterken. De Amsterdammers hopen onder meer Wout Weghorst nog in te lijven.

Noppert

Volgens Voetbal International-journalist Tim van Duijn aast Ajax ook op de tijdelijke komst van Andries Noppert. Er zijn al gesprekken gaande met sc Heerenveen over een huurtransfer van de dertigjarige sluitpost. Jay Gorter, momenteel de derde doelman bij Ajax, kan tijdelijk de omgekeerde weg bewandelen. Het is onbekend of de interesse in Lafont en Noppert los van elkaar staat of dat Ajax voor één van de twee doelmannen wil gaan.