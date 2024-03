Ajax bereikt tegen Sparta Rotterdam nieuw dieptepunt met negatief clubrecord

Ajax heeft zondag zijn 71ste en 72ste doelpunt van het seizoen geïncasseerd. De Amsterdammers kwamen tegen Sparta Rotterdam op Het Kasteel op een 2-0 achterstand door twee goals van Arno Verschueren, maar wisten de wedstrijd in de tweede helft nog te kantelen: 2-2. Daarmee vestigde Ajax een nieuw negatief clubrecord, want hiervoor stond het record op 71 tegentreffers in alle competities.

Via doelpunten van invallers Steven Bergwijn, die na maanden afwezigheid terugkeerde van een spierblessure, en Chuba Akpom kwam er uiteindelijk een 2-2 eindstand op het scorebord, maar het record was al uit de boeken geschoten.

Met 72 tegengoals in het huidige seizoen wordt het negatieve record uit 1958/59 aangescherpt. In die voetbaljaargang speelde de club overigens wel slechts 39 wedstrijden. In 1960/1961 kreeg Ajax 70 doelpunten tegen.

Ajax kreeg in de huidige voetbaljaargang al 47 treffers tegen in de Eredivisie, terwijl de Amsterdammers in de Europese competities 22 goals incasseerden. In de TOTO KNVB Beker kreeg de ploeg 3 treffers om de oren.

Het komt zelden voor dat Ajax meer dan 45 goals tegen krijgt in de competitie. Het laatste Eredivisie-seizoen waarin de Amsterdammers door de grens van 45 doelpunten brak was 1999/00, toen er 51 keer gevist moest worden.

De kans is groot de het doelpuntenrecord nog verder wordt aangescherpt in de komende weken. De Amsterdammers wachten namelijk nog enkele zware duels, negen in totaal.

Het team van trainer John van 't Schip treedt op 7 april aan in De Kuip tegen Feyenoord treft een week FC Twente in de Johan Cruijff ArenA.

