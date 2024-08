Ajax beloont ‘intelligente speler’ met contract tot medio 2027

Luca Messori heeft zijn eerste profcontract getekend bij Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De zestienjarige aanvallende middenvelder annex aanvaller ligt nu tot medio 2027 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Messori was zes jaar oud toen hij in de jeugdopleiding van Ajax terechtkwam. Op zijn twaalfde maakte hij de overstap naar partnerclub BFC Bussum, om op vijftienjarige leeftijd weer terug te keren in Amsterdam.

De in Italië geboren rechtspoot won afgelopen seizoen met Ajax O17 de Future Cup en maakte op 10 mei 2024 zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de wedstrijd Jong Ajax – Jong AZ (1-4). Dat was tot dusver ook zijn enige optreden bij de Amsterdamse beloften.

Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax, is in zijn nopjes met het nieuws. “We zijn blij dat Luca zijn eerste contract bij Ajax heeft getekend. Hij is een intelligente speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Dat heeft hij afgelopen seizoen veelvuldig laten zien. We zien voor hem een mooie toekomst weggelegd bij ons.”

