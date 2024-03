Ajax baart opzien met passage op clubsite: 'Ongegeneerd dit, ga je schamen!’

Ajax heeft voor verbazing gezorgd met een specifieke zin in een artikel op de clubsite. In het nieuwsbericht stond geschreven dat de Amsterdammers in aanloop naar het competitieduel met FC Utrecht van zondag ‘een pittige trainingsweek’ achter de rug hebben gehad.

“Na de uitwedstrijden tegen Bodø/Glimt (1-2) en AZ (2-0) spelen de Amsterdammers zondag weer in hun vertrouwde Johan Cruijff ArenA. In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen de Domstedelingen stond er een pittige trainingsweek op het programma”, stond op de clubsite vermeld.

De passage over de pittige trainingsweek is opvallend te noemen, aangezien vrijdagochtend naar buiten kwam dat trainer John van ‘t Schip zijn selectie na de nederlaag tegen AZ (2-0) van vorige week zondag aanvankelijk drie vrije dagen had gegeven.

De spelers hoefden maandag en dinsdag niet te trainen. Ook afgelopen vrijdag kreeg de selectie van Ajax eigenlijk vrijaf vanwege het drukke programma dat voor de boeg staat.

Een deel van de selectie zou zich hebben beklaagd over het gegeven dat er te weinig groepstrainingen zijn. Dertien spelers van Ajax besloten daarom vrijdag op eigen initiatief wel te gaan trainen. Samen met Van ’t Schip en zijn assistent-trainers Michael Valkanis, Hedwiges Maduro en Said Bakkati zijn zij toch het veld opgegaan.

Veel supporters van Ajax vinden het vreemd dat de club op zijn eigen site schrijft dat de selectie een ‘pittige trainingsweek’ achter de rug heeft. “Ongegeneerd dit. Clubmedia zijn de duivel. Ga je schamen Ajax”, schrijft een fan op X. Iemand anders reageert: "Is dit nou Amsterdamse humor?”

Ajax heeft naar aanleiding van de hevige kritiek op sociale media besloten om de passage uit het artikel te verwijderen.

Ongegeneerd dit. Clubmedia zijn de duivel. Ga je schamen Ajax. pic.twitter.com/lFMhi0ieqn — Prof. Gasselich ???? (@Prof_Gasselich) March 2, 2024

