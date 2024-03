Ajax - Aston Villa hoog-risicowedstrijd: ‘Geschiedenis van wanordelijkheden’

De gemeente Amsterdam heeft het Conference League-duel tussen Ajax en Aston Villa aangemerkt als hoog-risicowedstrijd. Burgemeester Femke Halsema heeft dat laten weten in een brief aan Amsterdamse ondernemers.

De gemeente, politie en openbaar ministerie verwachten zo'n 3500 supporters van Aston Villa in Amsterdam, waar donderdagavond het heenduel in de achtste finale van de Conference League tussen Ajax en Aston Villa op het programma staat. Van een deel van die supporters wordt verwacht dat zij de wedstrijd op de Wallen willen bekijken.

Halsema geeft in haar brief aan de Amsterdamse ondernemers aan dat Britse voetbalsupporters een negatieve reputatie hebben in Amsterdam. "Britse voetbalsupporters kennen een geschiedenis van het veroorzaken van wanordelijkheden op de Wallen. Er is vaak sprake van overmatige inname van verdovende middelen en alcohol."

"Het verkopen van (grote hoeveelheden) alcohol, soms tegen stuntprijzen, door winkeliers faciliteert dit gedrag." Omdat alcohol wordt gezien als een van de veroorzakers van het wangedrag van Britse voetbalsupporters en de aftrap al gepland staat om 18:45 uur, geldt het verbod op alcoholverkoop in de binnenstad vanaf 13:00 uur in plaats van 16:00 uur.

"De Driehoek (gemeente, politie, openbaar ministerie) acht het noodzakelijk om deze beperkingen donderdag aanstaande eerder in te laten gaan. Dit omdat de supporters al vanaf het middaguur in de stad verwacht worden."

Naar alle waarschijnlijkheid staat de Mobiele Eenheid (ME) woensdagavond al paraat op de Wallen, waar in het verleden vaker wanordelijkheden hebben plaatsgevonden met Britse voetbalsupporters. ME'ers zijn rond 15.30 uur al verzocht om naar het politiebureau te komen om zich klaar te maken.

Dat het alcoholverbod preventief wordt ingevoerd, heeft dus te maken met de eerdere keren dat het misging in het gebied rond de Wallen en in de binnenstad. Zo werden er in 2012 in de dagen rondom de wedstrijd tussen Ajax en Manchester United 129 fans aangehouden van fans van beide clubs. Ook rond de interland Nederland - Engeland in 2018 ging het mis. Toen werden er in totaal 115 supporters opgepakt.

