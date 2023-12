Ajax-aanvoerder Bergwijn hekelt ‘aparte mensen’: ‘Dan breng ik het nog netjes’

Steven Bergwijn was zaterdag belangrijk voor Ajax met een rake penalty tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst). De Amsterdammers speelden zonder namen op de rug. Met drie puntjes in plaats daarvan wil Ajax aandacht vragen voor de online haat die voetballers dag in, dag uit over zich heen krijgen. "Het ergst is als ze je kinderen erbij halen", zegt Bergwijn op de persconferentie na afloop.

"Mijn kinderen hebben er natuurlijk helemaal niets mee te maken", zegt Bergwijn, die geraakt kan worden door zulke online berichten.

"Vaak zijn het... nu moet ik het netjes brengen... aparte mensen met nepaccounts. Daar doe je niet echt iets tegen."

Bergwijn is de aanvoerder van Ajax, maar wordt al wekenlang in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië. "Ik heb weken geleden al gezegd dat ik niet weg hoef", reageert Bergwijn. "Ik heb hier mijn familie, mijn kinderen. Ik ben blij bij deze club."

Mike Verweij vraagt of Bergwijn in de winterstop zeker bij Ajax blijft. "In de voetballerij ligt alles open. Je weet nooit wat er gaat komen. Maar ik hoef niet weg."

Bergwijn schoot tegen Sparta opnieuw een penalty binnen. "Of ik een specialist ben? Ik weet het niet. Tot nu toe heb ik alles erin geschoten, dus zeggen jullie het maar."

Vorig seizoen nam Dusan Tadic de strafschoppen nog, maar na het vertrek van de linksbuiten moest een andere nemer worden aangewezen. "Op de training gingen we oefenen. Ik schoot ze er allemaal in, net als Brian (Brobbey, red.). Tegen Heracles Almelo (in augustus, red.) mocht ik de eerste nemen en sindsdien ben ik de nemer."

