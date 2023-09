Ajacieden verdeeld over eventuele terugkomst: ‘Zou zielig zijn als dat nodig is’

Vrijdag, 22 september 2023

Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters ging voorafgaand aan het Europa League-duel tussen Ajax en Olympique Marseille de straat op rondom de Johan Cruijff ArenA. Daar vroeg hij aan fans van Ajax wat zij vinden van het aankoopbeleid van Sven Mislintat, wie verantwoordelijk is voor de malaise bij de club en of Marc Overmars terug moet komen naar Amsterdam. Over de Overmars-kwestie zijn echter niet alle Ajacieden het eens.

Eén ondervraagde fan ziet Overmars liever vandaag dan morgen nog terugkeren als directeur voetbalzaken in Amsterdam. “Hij moet gewoon terugkomen. Sinds dat hij weg is, gaat het alleen nog maar bergafwaarts.” Andere fans vinden niet dat Ajax er goed aan doet om de inmiddels bij Royal Antwerp FC werkzame technisch directeur terug te halen. “Het zou zielig zijn als hij de enige redding is. Ook voor de vrouwen die nog bij Ajax werken is het raar als hij weer terugkomt.”